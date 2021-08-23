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طريقة عمل الكبدة بأقل مجهود وعلى قد الإيد بتكات الشيف نجلاء الشرشابي

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

11:49 ص | الإثنين 23 أغسطس 2021

الكبدة

تعتبر الكبدة بمختلف أشكالها من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين وبخاصة الأطفال نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بطرق مختلفة، وبأقل مجهود وعلى قد الإيد.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، طرق عمل  الكبدة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل الكبدة بالردة

-  شرائح الكبدة

- الثوم المفروم

-  الكمون

- ملح

- الفلفل

- الردة

-  الدقيق

- فلفل أخضر شرائح

- كمية مناسبة من الزيت

- كزبرة ناشفة

- عصير ليمون

- خل أبيض

- بقدونس مفروم

طريقة عمل الكبدة بالردة

- قومي بإحضار الكبة، وضعي بها الفلفل الرومي مع البقدونس مع الملح والفلفل، ثم اخلطيهم جيدا.

- بعد ذلك قومي بإضافة الكزبرة والكمون والثوم، بالإضافة إلى قليل من العصير الليمون والخل.

- اخلطي المكونات جيدا حتى يصبح كالمعجون وتبلي الكبدة بالخليط جيدا.

- ثم بعد ذلك اخلطي الردة مع قليل من الدقيق ثم قومي بوضع شرائح الكبدة بالخليط لتعفر بها الكبدة.

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- ضعي الكبدة بعد إخراجها من الخليط وتحمر فى الزيت حتى تنضج.

- بعد ذلك يتم وضعها في الأطباق على حسبب عدد الأفراد، وتزين بالكزبرة والبقدونس الخضراء وتقدم.

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الكبدة الإسكندراني

مقادير الكبدة الإسكندراني

كبدة مقطعة شرائح 

ثوم مفروم

زيت

فلفل أخضر حار

فلفل رومي مفروم

فلفل أسود

ملح

خل

عصير ليمون

كمون ناعم   

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

- تبلي الكبدة باللخل والليمون جيدًا

- شوحي الكبدة على النار مع الثوم والملح والفلفل والكمون

- ضيفي الفلفل الأخضر الرومي والحار وشوحي المقادير حتى تنضج

- تقدم ساخنة مع الطحينة والسلطة

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مقادير الكبدة المشوية بالليمون

ثوم

خل

عصير ليمون

زيت زيتون

ملح

فلفل

طريقة تحضير الكبدة المشوية بالليمون

- في البداية يتم تتبيل الكبدة جيدا بالثوم والخل وعصير الليمون وملح وفلفل، وتركها في الثلاجة.

- في الخطوة التالية يتم وضع الكبدة المتبلة على شواية مدهونة بالزيت ضعي الشرائح وقلبيها حتى تنضج.

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كبدة بدبس الرمان

مقادير الكبدة بدبس الرمان

كبدة دجاج

ثوم 

ليمون

كمون

بهارات

دبس رمان

ملح 

فلفل 

فلفل حار 

فلفل ألوان

أعشاب 

أرز  

حب رمان

طريقة عمل كبدة دجاج دبس رمان

تسلق الكبدة في ماء وملح وخل وفص ثوم وروزماري

يقطع الفلفل الألوان مكعبات صغيرة

يقطع الثوم شرائح رفيعة وتوضع على النار مع قليل من الزيت والأعشاب المفرومة

ثم تضاف قطعتين من الزبدة حتى يصبح الثوم ذهبيا

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تضاف الكبدة المسلوقة ثم يضاف دبس الرمان والفلفل الألوان وعصير الليمون والملح والفلفل

ثم يضاف دبس الرمان وحب الرمان

تقدم مع الأرز الأبيض وحب الرمان

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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