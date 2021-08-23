بدون نظام غذائي.. 3 تمارين نفسية تساعدك على إنقاص الوزن بسهولة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يسعى كثير من الأشخاص حول العالم، إلى التمتع بأجساد مثالية وممشوقة، والحفاظ على أوزانهم وصحتهم، لتجنب مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، لكن دون رغبة منهم في اتباع أنظمة غذائية ثابتة، إذ يشعر البعض بالملل تجاه الالتزام بقواعد غذائية محددة، لذا تقول الدكتور ليندا سولبريج، أخصائية علم النفس بجامعة بليموث البريطانية، إن الدوافع النفسية للأفراد تحتاج إلى فهم جيد، لأنها تؤثر بشكل رئيسي على أساليبهم في تناول الأكلات بشكل يومي.

وقدمت الأخصائية النفسية، مجموعة من النصائح والتمارين اليومية التي يمكن اتباعها لإنقاص الوزن، دون الحاجة إلى اتباع نظام غذائي يومي، عرضتها صحيفة «ذا صن» البريطانية، على النحو التالي:

1- النظر في المرآة

يساعد النظر في المرآة على تقبل الأمور، وإدراك أنها لا تأتي دائما بالطريقة التي تريدها، ومن هنا ستبدأ في ضبط نفسك على التحكم في زيادة وزنك، وستتمكن من اتخاذ القرار السليم، وتحديد كيفية إنقاصه، بالأسلوب الذي ترغب فيه.

2- الامتناع عن تناول الوجبات الخفيفة

كشفت مجموعة من الدراسات، أن 41% من الأشخاص حول العالم، يقبلون على شراء وجبات غير مفيدة للجسم بقدر كبير، إلا إنها تشهد إقبالًا واسعًا نظرا لوصفها بـ«الخفيفة»، من بينها الحلوى بأنواعها والشيكولاتة، لذلك يجب التقليل منها.

3- الابتعاد عن التردد على أسواق «السوبر الماركت»

معظم الناس، لديهم نوايا حسنة عند الذهاب إلى محلات السوبر ماركت، للحصول على أغراض مهمة وصحية، لكنه لسوء الحظ، أن الكثيرين يخرجون بشراء أشياء لم تكن محددة من البداية، من بينها بعض الوجبات السريعة غير الصحية.

وتقول الطبيبة: «كلما قضى الشخص وقتًا أطول داخل السوبر ماركت، كلما انجذب عاطفيا، بالعديد من المنتجات غير المفيدة، التي قد تسبب زيادة في الوزن بشكل سريع عند تناولها».