«نور» عاشقة شيكابالا.. قصة مشجعة من «ذوات الهمم» خطفت القلوب: زملكاوية من صغري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«زملكاوية من صغري»، شعار رافق نور إسلام، صاحبة الـ10 سنوات، منذ نعومة أظافرها، ليس فقط بسبب انتمائها لأسرة تشجع الزمالك، لكن لأنها عاشقة للرياضة وبطلة سباحة من «ذوات الهمم»، آمنت بقدراتها وتطورت من مهاراتها، وحصدت العديد من الميداليات بعزيمة وإصرار.

خطفت القلوب

سرقت الطفلة نور، لاعبة السباحة بنادي البنك الأهلي بالإسكندرية، قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لشدة عشقها لنادي الزمالك، خاصة أنها فازت بالعديد من الميداليات والبطولات، بخلاف حبها للرياضة بشكل عام، وكرة القدم والزمالك بشكل خاص، واللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، الذي يعد معشوقها الأبرز بين نجوم ميت عقبة، حيث التقته اليوم داخل أسوار القلعة البيضاء، بعد تلقيها دعوة خاصة من قبل المهندس حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك.

فرحة مؤجلة

كانت نور، تستعد العام الماضي للاحتفال بلقب دوري أبطال إفريقيا، الذي خسره الزمالك العام الماضي، ومشاركة والديها الذين يعشقان الزمالك أيضًا، فرحة الفوز بالبطولة التي تنافس عليها قطبي الكرة المصرية، لكن الحظ لم يحالف الطفلة المسحورة بحب الزمالك، وحرمها من احتفال كانت تتأهب له بشدة، خاصة بعد تحفيز وتشجيع والدها -الذي كان يتوقع التتويج أيضًا- لها، على إعداد مقطع فيديو للتعبير عن ثقتها في الفوز.

نور تنتظر فرحة الفوز بالدوري

استعادت نور بهجتها بعد شهور من صدمة الهزيمة الإفريقية، بعد مرور أشهر قليلة على شرائها تيشرت أبيض بخطين حمر، وأخبرت والدتها حينها: «أنا عايزة أشتري تيشرت الزمالك، ولو فوزنا ببطولة إفريقيا هصور فيديو، وأنشره على صفحتي»، لكن الطفلة عاشت حالة من الحزن والصدمة بعد ضياع اللقب المنتظر، ورغم ذلك احتفظت بتوثيق احتفالها بالفوز الذي لم يأت وقتها.

يقول إسلام صلاح، والد الطفلة، خلال حديثه لـ«هن»، إنه جاء الوقت المناسب لتنشر نور، الفيديو عبر حسابها على فيسبوك، بعد فوز الزمالك على فريق سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز، وهي المباراة التي اقترب النادي بها من اختطاف درع البطولة من النادي الأهلي غريمه التقليدي.

ويضيف والد الطفلة نور: «هذه المرة أخبرتها باقتراب فوز الزمالك ببطولة الدوري العام، وأنه حان الوقت لتعبر عن فرحتها بالفيديو، الذي ظلت تحتفظ به لشهور»، وفور مشاركتها أصدقائها للفيديو، انتشر بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستعادة فرحتها الغائبة.