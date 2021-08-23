اليتم في فقدان الأم.. علاقة استثنائية بين أحمد حسن ووالدته «الصعبة والحنينة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها، رحلت التي كانت تدعو لي فيسترني الله من أجلها، رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله خير الدنيا والآخرة»، كلمات مؤثرة كتبها أحمد حسن نجم المنتخب الوطني والأهلي والزمالك السابق، عبر «فيسبوك»، معلنا وفاة والدته، التي كان دائمًا يحرص على الحديث عن أفضالها عليه، وعن الدعوات التي كانت سببا في تفوقه.

والدتي اسمها «زهور» وبطمن بدعواتها

كان أحمد حسن، يحرص على الحديث عن أفضال والدته عليه، وينسب نجاحاته دائمًا لها، إذ قال عنها خلال استضافته قبل أعوام في برنامج «الست دي أمي» تقديم الفنانة مها أبو عوف: «يمكن عندنا في الصعيد مبنحبش نذكر اسم الأم، والدتي اسمها زهور، وكل اللي أنا فيه بفضل دعاها، هي بتمثلي حاجات كتير في حياتي، وكل اللي أنا فيه بفضل رضاها، الحقيقة الواحد بيبقى ماشي ومطمن أن فيه حد بيدعيله».

وأضاف أحمد حسن، خلال اللقاء: «من أصعب الحاجات اللي لما الأم بتتوفى، بينادي ملك في الأرض: ماتت الذي كنا نكرمك من أجلها، لما ربنا بيرزقني بحاجة بيكون بسبب دعواتها وفضل رضاها عني».

الأم والأب في شخص واحد

«أنا ولد وحيد على 6 بنات»، بتلك الجملة واصل قائد المنتخب الوطني السابق، الكلام عن أفضال والدته عليه وعلى أخوته، قائلًا: «والدي توفى في سن بدري، لما كان عندي 12 سنة، شوفت شوية دلع، ووالدتي كانت شايلة المسؤولية من بعده، والدتي مكنتش بتشتغل ومعاشه هو الدخل الوحيد، وبدأت أشيل معاها المسؤولية في سن 17 سنة، لما بدأت أشتغل».

رغم أن والدة الصقر أحمد حسن، كانت تتمتع بشخصية صارمة، إلا أنه كان دائما ما يزيد الحديث عن حنيتها، إذ تابع خلال البرنامج: «والدتي شخصية صعبة وصعيدية جدا، يمكن نقلتلي الموضوع ده، مش ديكتاتورة، بس الحياة فرضت عليها تبقى الأب والأم في نفس الوقت، بعد وفاة والدي، رغم إنها صعبة لكنها حنينة جدًا».

ضربتني وعلمتني المسؤولية

وعن كواليس تعاملها معه ومع شقيقاته، أوضح أحمد حسن: « كانت بتهتم بالمواعيد، وبتشوف مثلا مواعيد البنات، ولو واحدة اتأخرت في المدرسة حتى لو 10 دقائق، كانت تزعق وتعمل مشكلة، لما كنت اتأخر تتعامل بقسوة، وضربتني وأنا صغير».

وتابع: «كنت بزعل في الأول، ولما كبرت حسيت أنه خوف، وأنها عايزانا نتعلم يعني إيه قيم ومبادئ، الاعتماد على الذات والاحترام والمواعيد والمسؤولية، التربية دي فادتنا حتى لما روحت أوروبا، وعشت الأجواء هناك، الأصل مخلنيش أتحول ولا أتماشى مع اللي بشوفه».

اليتيم يتيم الأم

أشار أحمد حسن، خلال حديثه عن والدته: «كانت المسؤولية صعبة عليها وعلينا كمان، هي كده من قبل وفاة والدي، الكلمة بترضيها، بتطلع وتنزل على مفيش، كانت تحكيلي دايما على تعامل والدي مع والدته، كنت في الأول متعلق بوالدي، بسبب لعب الكرة، لكن أدركت بعدين إن اليتيم يتيم الأم مش الأب».