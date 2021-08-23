«التهمة مسحورة».. أسرة فتاة بكفر الشيخ تشكو اختفاءها الغامض لثاني مرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد تكرر بتفاصيله للمرة الثانية، في الوقت ذاته من العام واليوم والساعة، بشكل مفاجئ تختفي «آية محمود»، الفتاة البالغة من العام 17 عامًا، من بيت أسرتها بقرية الحلافي في محافظة كفر الشيخ، دون سابق إنذار، تنزل عليها السكينة والصمت التام قبل اختفائها، ومن ثم تتغيب دون أن تترك أثرا خلفها، لتبدأ أسرتها رحلة البحث عنها بين محافظات الجمهورية.

تفاصيل اختفاء الفتاة

في يوم الخامس عشر من يوليو الماضي في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تغيبت الطالبة بالثانوية الفنية التجارية، عن منزل أسرتها بشكل مفاجئ، إذ تعد تلك هي المرة الثانية التي تترك فيها الفتاة بيت أهلها، تاركة خلفها علامات استفهام لا حصر لها، لكن الأمر ازداد غموضا في مرتها الأخيرة، بعدما وجد والدها صورة لها في طفولتها مدون عليها عدد من الطلاسم والرسومات الغريبة، ملقاة على سلم منزلهم.

ادعى محمود شوقي، 52 عامًا، والد الفتاة، أن ابنته اختفت للمرة الثانية تكرارا لما وقع في العام الماضي، من التوقيت ذاته في الشهر واليوم والساعة، لكنها لم تشهد اختفاء طويلا مثلما حدث هذا العام، إذ عادت بعد مرور ثلاثة أيام من غيابها بعدما عثر عليها مجموعة من الأهالي وهي فاقدة للوعي بأحد شوارع القرية، بينما لم تعد مرة أخرى في مرتها هذه التي طالت مدتها.

محضر حرره الأب برقم 3203 إداري لسنة 2021، بعد غياب ابنته وأكبر أولاده للمرة الثانية هذا العام، ليبدأ رحلة بحثه الطويلة عنها.

عمل سحر

بعد عثوره على صورة ابنته في طفولتها والمدون عليها صور ورموز لم يفهمها، لجأ الأب الخمسيني إلى شيخ فقيه بقريته للاطلاع عليه، وكانت المفاجأة عندما اكتشف أن ثمة سِحر دُبر لابنته من مجهول، «لاقيت صورة لبنتي وهي صغيرة واقعة على سلم البيت بعد اختفائها وعليها طلاسم»، إذ زعم الشيخ بأن هذا العمل يتجدد في نفس التوقيت بكل عام.