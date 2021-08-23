فوتوسيشن ودعم ودموع.. حكاية ريهام سعيد مع ابنتها «أمينة»: آسفة على كل لحظة ألم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو مصورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها برفقة ابنتها، التي لقيت تفاعلا كبيرا من المتابعين كون ملامحها تشبهها كثيرًا.

وظهرت الإعلامية ريهام سعيد، هي وابنتها بإطلالة كلاسيكية باللون الأسود، وكانت الأولى تنام على كتف ابنتها، وأرفقت تعليقا على مقطع الفيديو وجلسة التصوير، «اخترت أبدأ حياتي الجديدة بصور مع بنتي يمكن عشان هي حتة مني يمكن عشان هي جهدي وتعبي وأملي في الحياة».

وتابعت الإعلامية ريهام سعيد، معتذرة لأبنائها خلال المنشور، قائلةً: «كل مرة كنت بقع كنت بقوم عشانهم، لأولادي آسفة علي كل لحظة تسببت في ألم ليكم بسبب شغلي والناس إللي كلها شر، إللي جاي أحلى أوعدكم يوسف وأمينة وطارق بحبكوا».

تعليقات الرواد على الفوتوسيشن

لقيت جلسة التصوير التي خضعت لها الإعلامية ريهام سعيد مع ابنتها «أمينة» استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ كان من بين التلعيقات: «ايه الكآبة الي في الصور دي اضحكوا شوية دي الحياة حلوة، عموما ربنا يدي كل واحد إلى فخاطرك يارب، نسخة منك حقيقي، ربنا يخليكوا لبعض، ربنا يكتبلك إللي فيه الخير، انتي تستاهلي كل الخير يا ريهام، مالهم مكشرين ليه، ربنا يخليهم لك وانتي احلى أم وست الكل».

ريهام سعيد تتحدث عن ابنتها

الإعلامية ريهام سعيد، دائمًا ما تتغزل وتمدح في أبنائها وبخاصة ابنتها، التي كانت كشفت عن طبيعة عملها، من خلال صورة كانت شاركتها قبل أعوام عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وسط الطهاة، إذ قالت: «اشتغلوا واتعبوا واتعلموا، أمينة بنتي الوحيدة فخورة بيكي وبحبك أوي».

ريهام سعيد تدافع عن ابنتها: عايزين تشوهوا صورتها وهي لسه متجوزتش

وقبل أشهر تحدثت الإعلامية ريهام سعيد، عن أولادها والانتقادات الذين يتعرضون لها كونها والدتهم، إذ قالت خلال تسجيل صوتي: «الولد والبنت دول الحاجة الوحيدة اللي ربنا عوضني بيهم عن أي حاجة تانية».

ووجهت رسالة لمن يحاولون تشويه صورة أولادها خاصة ابنتها، قائلةً: «ضيعت 22 سنة من عمري، أم لوحدها بتربي في عيلين، شوفت مع إني أعدم ولادي الـ3 ما حصل من اللي بيتقال عليهم، خونت ضميرك وموته، علشان تشوه وتطلع تقول على بنت 22 سنة لسه متجوزتش إنك شوفتها في حاجات متقدرش تحكي عنها».