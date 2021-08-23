طريقة عمل مكعبات مرقة اللحم والدجاج في المنزل بدون مواد حافظة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مكعبات المرقة، عنصر أساسي خلال تحضيرك لأشهى أطباق الطعام على طاولتك، من الأرز، للبشاميل، والشوربة، والكثير من الأكلات التي لا تخلو فيها من استخدامك لمكعبات المرقة.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، طرق تحضير مكعبات مرقة الدجاج واللحم، بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مكعبات مرقة الدجاج

مكونات مكعبات مرقة الدجاج

عظام دجاج

بصل

جزر

كرفس

طماطم

حبهان

ورق لورا

ملح

فلفل أسود

كوب دقيق

نصف كوب زيت

كمون ناعم

كزبرة جافة ناعمة

كركم

كاري

بهارات

طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج

في البداية، اسلقي عظام الدجاج بالطريقة المعتادة، مع قطع البصل والجزر والكرفس والطماطم في الماء المغلي.

أضيفي للخليط السابق، الحبهان وورق اللورا والملح والفلفل الأسود.

اتركي الخليط في الإناء، حتى يتبخر جزء من ماء المرقة ويبدأ قوامه في الثقل، ثم تترك لتبرد وتوضع في الثلاجة لمدة ليلة.

على الناحية الأخرى، شوحي الدقيق مع الزيت على النار ثم أضيفي له خليط المرقة.

أضيفى للخليط الكزبرة والكمون والكركم والكاري والبهارات، ثم ضعيه في صينية عالية الجوانب مدهونة بالزيت.

اتركي المرقة حتى تبرد ثم شكليها بالسكين مربعات، وأدخليها الفريز حتى تتماسك ثم كسريها مكعبات لاستخدامها.

مكعبات مرقة اللحمة

مكونات مكعبات مرقة اللحمة

عظام لحم

جزر

طماطم

بصل

كرفس

حبهان

ورق لورا

كزبرة جافة ناعمة

بابريكا

جوزة الطيب

كوب دقيق

كوب

زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل مكعبات مرقة اللحمة

في إناء عميق، أغلي الماء على النار ثم أضيفي له البصل والطماطم والكرفس والجزر، والحبهان وورق اللورا

أضيفي العظام للخليط السابق، واتركي الخليط يغلي لمدة 4 ساعات.

اضربي الخليط جيدًا في الخلاط.

على النار شوحي الدقيق فى الزيت، ثم أضيفي البابريكا وجوزة الطيب وملح وفلفل أسود.

أضيفي خليط المرقة وامزجي جيدًا حتى يغلظ القوام.

صبي الخليط فى صينية مدهون وأدخليه في الفريزر ثم شكليها فى شكل مكعبات.