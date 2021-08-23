بسبب «صاحبة السعادة».. مقلب ساخر من أحمد حلمي لـ منى زكي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - مازح الفنان أحمد حلمي زوجته الفنانة منى زكي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال نشره مقطع فيديو لها دون علمها، وذلك خلال محاولة الأخيرة تصويره للإعلان عن موعد إذاعة حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»، مساء غد الإثنين.

تفاصيل الفيديو

خلال مقطع الفيديو الذي نشره «حلمي»، ظهرت منى زكي بملابس كاجوال، وهي تحاول إعلان تفاصيل موعد عرض حلقتها لجمهورها، إذ دار الحوار بينها وبين الأول في مقطع الفيديو، كالتالي: «استنوني مع إسعاد في صاحبة السعادة، حلمي لأنا مبعرفش أقول الحاجات دي بجد بلاش نعمل الفيديو».

واستمر أحمد حلمي في تصوير الفيديو الساخر لزوجته الفنانة، إذ طالبته بوقف التصوير وعدم نشره، وهو أكد لها بشكل ساخر أنه توقف عن تصويره، لكنه هو ما ثبت عكسيا بعدما قام بنشره قبل وقت قصير.

أحمد حلمي يمازح والدته وينشر صورتها في عيد ميلادها

خلال الساعات القليلة الماضية، شارك الفنان أحمد حلمي، متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، صورة جديدة جمعته بوالدته، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها.

ونشر «حلمي» الصورة عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، وقدم من خلالها التهنئة لوالدته، ومازحها قائلا:«سنة حلوة يا جميل يا مز أنت».

أحمد حلمي وابنته لي لي على «تيك توك»

ويحرص دائما أحمد حلمي على التفاعل مع أسرته عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع زوجته الفنانة منى زكي، وابنته «لي لي»، إذ تربطه علاقة صداقة قوية بها، واعتاد الثنائي على تقديم محتوى مصور عبر منصة الفيديوهات «تيك توك»

وكان «حلمي» أعلن مؤخرًا، دعمه لابنته «لي لي» في مشروعها الخاص الذي كانت أطلقته قبل أشهر قليلة، والذي تقدم خلاله رسوماتها الفنية المختلفة على العديد من المنتجات يدوية الصنع من ملابس وأحذية وحقائب.