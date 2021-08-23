ولادات فوق السحاب.. قصص سيدات وضعن أطفالهن على متن الطائرات: إحداهن لم تكن تعلم بحملها

القاهرة - سمر حسين - ماما

قصص مثيرة، وأخرى غريبة، لسيدات ولدن في الطائرات فوق السحاب، وصلت إلى أن إحداهن لم تكن تعلم بحملها، وأخرى ولدت في ظل الظروف المتغيرة في أفغانستان على متن طائرة عسكرية أمريكية.

ولادة أفغانية

في ظل الأحداث التي يعيش بها الشعب الأفغاني خاصة في كابول، بعد سيطرة حركة طالبان، على العاصمة، وحالة الذعر التي تعيش بها المرأة والأطفال بشكل خاص، فإن هناك لافتة إنسانية حدثت على متن طائرة عسكرية أمريكية تحلق في السماء، إذ فوجئت سيدة بآلام المخاض التي يتوجب على الفور إسعافها لإنقاذها هي وجنينها، ببينما كانت الطائرة تقترب من قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا.

كواليس ولادة سيدة أفغانية على متن طائرة

كانت تلك الحادثة والولادة الأغرب من نوعها إذ تمت في ظروف معقدة، رغم كونها لم تكن الحالة الأولى التي تضع فيها سيدة مولودها على متن طائرة، ولكن كانت هذه القصة مختلفة تماما إذ كانت الطائرة نقل عسكرية أمريكية مكتظة بالركاب، وفقا لـ«سكاي نيوز».

تعامل طاقم الطائرة مع الموقف بحكمة وإنسانية شديدة، إذ قاموا بخفض قضبان الطائرة من ارتفاعها من أجل زيادة ضغط الهواء داخل الطائرة التي كانت سببًا في إنقاذ حياة الأم الأفغانية، إذ جرى نقلها إلى حجرة الشحن في الطائرة وهناك وضعت مولودتها وأنقذت حياتهن.

بعدما وضعت المرأة الإفغانية مولودتها اطمأن الطاقم على حالتها الصحية هي وابنتها، وجرى نقلهما إلى منشأة طبية قريبة في القاعدة العسكرية الأمريكية، على نقالة وسرير معد ومجهز وآمن عليها وعلى ابنتها.

بعد الأحداث التي طرأت على أفغانستان اضطر الشعب للفرار والهروب من أرضهم باللجوء إلى قاعدة رامشتاين، التي ستستوعب نحو 7500 لاجئ أفغاني بصورة مؤقتة، لحين نقلهم إلى أماكن أخرى.

حالات ولادة في الجو

لم تكن تلك الحالة الأولى من نوعها التي تضع فيها سيدة مولودها داخل وسائل النقل والمواصلات والطائرات، فقد وضعت أكثر من سيدة أطفالها، وكان من بينهن السيدة «لافينيا مونجا»، من ولاية يوتا الأمريكية، التي فوجئت بآلام المخاض على متن رحلة جوية من مدينة سولت ليك الى مدينة هونولولو، زاعمة أنها لم تكن تعرف أنها أنها حامل، إذ شعرت آنذاك بألم شديد في بطنها لتفاجأ أنه ألم ولادة وتضع مولودها على متن الطائرة، حسب صحيفة «ديلي ميل»

ولادة على متن طائرة سعودية

قبل أعوام مضت، شهدت إحدى رحلات الخطوط الجوية السعودية ولادة سيدة ووضع مولودها على متن الطائرة المتجهة من الرياض إلى الفلبين، ولحسن الحظ كانت هناك طبيبة نسائية على الطائرة والتي تمكنت من إجراء العملية للراكبة الفلبينية التي فوجئت بآلام المخاض على متن الطائرة، مما دعا قائد الطائرة إلى طلب مساعدة من الركاب، وفقًا صحيفة «عكاظ».

قالت الطبيبة جان ساريت، التي أنقذت حالة الأم وابنتها، تعليقا على الولادة المفاجئة: «المرة الأولى التي أقوم فيها بتوليد أم في مثل هذه الظروف»، فيما قالت الأم: «لم أفكر أبداً بأنني سأضع طفلي فوق السحاب، ولكن آلام المخاض كانت تزداد في كل دقيقة».

قصة طائرة تحولت لغرفة عمليات

خلال عام 2018 تحولت طائرة انطلقت من العاصمة الفرنسية باريس باتجاه مدينة نيويورك، لغرفة عمليات بعدما فوجئت سيدة بآلام المخاض على متن الطائرة، وتدخل على الفور طبيب أمريكي شاب لإنقاذها وبمساعدة طبيبة نسائية تمكنوا من إسعافها وإجراء العملية الجراحية لها خلال ساعتين، وفقا لـ«ديلي ميل» البريطانية.