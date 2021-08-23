رشا تفقد الحركة والرؤية بسبب «التصلب المتعدد».. أعراضه بتيجي بشكل مفاجئ

القاهرة - سمر حسين - ماما

لا تنسى «رشا» تلك اللحظة التي استيقظت فيها لتجد نفسها تعاني من ارتفاع شديد في حرارة الجسم، تعاملت مع الأمر في البداية باعتباره «حمى» ناتجةً عن إصابتها بالبرد وبالفعل خضعت السيدة الثلاثينية لإجراء بعض الفحوصات، وتبين إصابتها بمرض التصلب المتعدد المعروف باسم «ms» والمعروف بأعراضه المفاجئة على المصاب به.

تسبب مرض رشا في عدم استطاعتها الرؤية بالعين اليمنى ولم يغب عنها الألم من لحظة تشخيص المرض حتى أصبحت عاجزة عن الحركة، وقتها عرضها زوجها على طبيب مخ وأعصاب وانتهى بها المطاف إلى سريرها لا تستطيع إنجاز الأعمال المنزلية أو حتى الذهاب إلى الحمام وابنتيها اللتين في مرحلة الدراسة تساعداها في التنقل من مكان إلى آخر، وهو الأمر الذي جعلها تشعر بالحزن الشديد لرغبتها في خدمتهما خاصة أنهما في مرحلة الدراسة.

خلال حديثها لـ «هن» لخصت رشا قصة معاناتها مع المرض «بدأ بدرجة حرارة مرتفعة أسفل الجسم وفقدان الرؤية بالعين اليمنى، مش بشوف بيها وكنت باخد كورتيزون ولأن مكانش في رؤية وبعدها مكنتش بتحرك قلقت على مستقبل بناتي اللي كنت بخدمهم وعايزاهم يركزوا في دراستهم، كانت عيني التانية سليمة وبعدين اكتشفت أن المرض أعراضه مش بتيجي مرة واحدة وفقدت الحركة في الجزء الأسفل من الجسم».

وتضيف السيدة المقيمة بمحافظة القليوبية: «اللي أرقني من مرضي إنه ملوش علاج وأعراضه بتيجي بشكل مفاجئ مش بكون عارفة إيه اللي هيحصل في أماكن تانية من الجسم ولجأت أكتر من مرة لطبيب مخ وأعصاب والألم بيزيد كل يوم، مفيش حركة في الجزء الأسفل من الجسم ومش بعرف أحرك رجلي ومش عارفة أنام من الألم ومرضي مش يستجيب للعلاج».

ومن جانبها قالت الدكتورة دينا عبد الجواد أستاذ مساعد طب المخ والأعصاب: «مرض التصلب المتعدد والمعروف علميًا باسم الـ«ms» وهو متعدد لأنه يحدث مجموعة من الإصابات المتفرقة والمتعددة بالجسم نتيجة لحدوث تلف بالجهاز العصبي ويحدث ذلك نتيجة خلل في الجهاز المناعي المسؤول عن مهاجمة الميكروبات ومن ثم تأثر النخاع الشوكي والفقرات والمادة البيضاء الموجودة بالنخاع الشوكي والتي تتآكل بعد ضعف المناعة».

وأضافت خلال حديثها لـ«هن»: «التصلب المتعدد يصيب الشباب من سن 18 إلى 45 عامًا وتصاب به السيدات أكثر من الرجال بحوالي 70 % من المرضى، ولدينا في مصر من 30 إلى 50 ألف مريض في مصر بحسب منظمة الصحة العالمية ولم يتم تشخيص سوى 10 آلاف مريض».