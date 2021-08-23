توقعات الأبراج اليوم 23-8-2021: فرصة سفر لهذا البرج.. وتحذير للجوزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل

لديك فرصة سفر طويلة مدفوعة الأجر، على نفقة العمل.

الثور

تراجع مفاجئ في أمورك المالية لذا يجب عليك إدخال بعض التعديلات على الميزانية، وتقليل النفقات.

الجوزاء

تجنب الدخول في أي جدال مع زملائك في العمل، وحافظ على ثباتك الانفعالي.

السرطان

حاول إنجاز ما هو ضروري من العمل ولا تبالغ في مجهودك الجسماني.

الأسد

لديك رغبة كبيرة في التقرب من أحبائك وتعزيز العلاقة معهم، لذا يجب أن تواظب على حضور التجمعات العائلية.

العذراء

تنشغل في تنظيم أمورك العائلية، ولديك وقت فراغ كبير اليوم يمكن قضائه مع أسرتك.

الميزان

لديك مقابلة جيدة في العمل مع رؤسائك حاول الاستعداد لها.

العقرب

عليك الاهتمام بصحتك من خلال تناول الوجبات الصحية.

القوس

بإمكانك إنجاز كل ما تريد تنفيذه، ولكن عليك ترتيب أولوياتك حتى لا تشعر بالتوتر.

الجدي

لا تنصت للحديث الذي يعكر مزاجك، فقط ركز على ما تريد تحقيقه.

الدلو

تحتاج إلى مقابلة أصدقائك المقربين لقضاء أوقات ممتعة برفقتهم.

الحوت

اليوم رائع بالنسبة لك للتقرب من شريك حياتك.