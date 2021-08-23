الامارات | بدور القاسمي تدعم إعادة بناء مكتبة في غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن بدور القاسمي تدعم إعادة بناء مكتبة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلمات»، عن تخصيص ريع الطبعة الأولى من كتابها، الذي صدر بعنوان «العاصمة العالمية للكتاب»، لدعم مشروع إعادة بناء «مكتبة سمير منصور» بقطاع غزة في فلسطين.

وقالت الشيخة بدور القاسمي، عبر حسابها على موقع «تويتر»: «أشكر كل من بادر إلى شراء كتاب العاصمة العالمية للكتاب»، مشيرة إلى أنها اختارت مكتبة سمير منصور لمنحها ريع الطبعة الأولى من الكتاب.

وأضافت: «نتمنى لمكتبة سمير منصور كل التوفيق في أن تُعمّر من جديد، لتلبي عشاق الكتب في غزة، لضمان مستقبل واعد لكل الأجيال».

وتأسست مكتبة سمير منصور قبل 21 عاماً، واحتضنت أكثر من 100 ألف كتاب، بلغات عدة، في مختلف الألوان.

من جانبه، قال مؤسس ومالك المكتبة، سمير منصور: «نقدر كل من أسهم بدعمنا لإعادة بناء المكتبة، التي كانت وستبقى المتنفس العلمي والأكاديمي والترفيهي لأهل غزة، ونخص بالشكر الشيخة بدور القاسمي، لحرصها على دعم قطاع النشر بكل أوجهه»، وأضاف: «نشكر كل من أسهم في اقتناء الكتاب وكل من تبرع للمكتبة من كل مكان، فهذه المبادرة بثت الأمل في الحراك الأدبي في غزة وأهلها، في ظلّ الظروف الصعبة التي نمر بها، والتي أسفرت عن ضياع نحو 100 ألف كتاب من مكتبتنا، باتت جميعها تحت الركام»، وأضاف: «من خلال هذا الدعم سنكمل افتتاح المكتبة جديدة في قطاع غزة قريباً، لنستقبل روّاد وعشّاق الكتب الذين يطمحون إلى اقتناء عناوينهم المفضلة، وآمل أن نظل شركاء في صناعة المعرفة وغرس قيمة الكتاب في وعي المجتمع، لنحمي ذاكرتنا ونرسم مستقبلاً أجمل لبلادنا».

وصدر كتاب «العاصمة العالمية للكتاب» ليعّرف الأجيال الجديدة بالمبادرة الدولية للعاصمة العالمية للكتاب، التي تشرف عليها منظمة «اليونيسكو»، والاطلاع على مدن العالم الثقافية التي فازت بلقب العاصمة العالمية للكتاب، بأسلوب قصصي مشوق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news