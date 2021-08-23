الامارات | حلم ملامسة السحب.. واقع في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن حلم ملامسة السحب.. واقع في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعانق الأبنية الشاهقة في دولة الإمارات السحب في منظر ساحر، يتسابق أشهر المصورين العالميين لتوثيقه بلقطات فيديو وصور فوتوغرافية، باتت الأكثر انتشاراً والأعلى مشاهدة في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.

ولطالما كان الوقوف فوق الغيوم والسحب حلماً راود كثيرين، لاسيما في مراحل الطفولة، إلا أن هذا الحلم بات واقعاً في الإمارات التي تضم عشرات ناطحات السحاب التي تخترق طوابقها العلوية الغيوم، وتسمو عليها، فتوفر لقاطنيها فرصة مشاهدتها، وهي تجري من تحتهم ومن حولهم.

وتتواصل عملية تشييد ناطحات السحاب في الإمارات دون توقف، وفي 2020 انتزعت الإمارات ودبي تحديداً المرتبة الأولى عالمياً في تشييد ناطحات السحاب خلال عام واحد، بواقع 12 برجاً، تجاوز كل منها ارتفاع الـ200 متر، طبقاً لبيانات المجلس العالمي للمباني الشاهقة.

ويعد برج خور دبي، الذي تطوره «إعمار العقارية»، بالتعاون مع «دبي القابضة»، معلماً استثنائياً، إذ سيكون بعد اكتمال إنشائه أطول برج في العالم. وإلى جانب برج خليفة - أعلى بناء شيده الإنسان بارتفاع 828 متراً - تضم الإمارات خمسة أبراج من بين أطول 10 ناطحات سحاب سكنية في العالم، وفقاً للتصنيف الذي أعدته مجلة «بريستيج أونلاين»، المتخصصة في مظاهر الترف والرفاهية والعلامات الفاخرة، نهاية العام الماضي.

وتشمل قائمة الأبراج كلاً من برج «الأميرة» بارتفاع 413 متراً، و«إيليت ريزيدنس» بـ380 متراً، و«23 مارينا» بـ392 مترا، و«الشعلة» بـ352 متراً، وجميعها في دبي، إلى جانب برج محمد بن راشد، أطول مبنى في أبوظبي، بارتفاع 381 متراً.

ولا تقتصر قائمة ناطحات السحاب في الإمارات على الأبراج السكنية، حيث تضم الإمارات سبعة من بين أطول 12 فندقاً في العالم، يتصدرّها فندق جيفورا بارتفاع 356.3 متراً، ويليه جي دبليوماريوت ماركيز بارتفاع 355 متراً، وفندق SLS Dubai Hotel and Residences بـ336 متراً، وروتانا «روز ريحان» بـ333 متراً، وفندق برج العرب 321 متراً، جميرا بـ309 أمتار، وملينيوم بلازا 294 متراً.

وتحولت ناطحات السحاب بمختلف أشكالها السكنية أو الفندقية وغيرها، إلى عامل أساسي في تعزيز جاذبية الدولة السياحية، وعلى سبيل المثال يصنف برج خليفة في دبي ضمن أكثر 10 مناطق جذب سياحي على مستوى العالم.

وتجسد ناطحات السحاب في الإمارات، بالإضافة إلى قيمتها الجمالية، قصة نجاح عمرها 50 عاماً، أكدت خلالها أنها دولة عاشقة للمراتب الأولى في كل المجالات.

دبي حازت المرتبة الأولى عالمياً في تشييد الناطحات بعام واحد.

عملية تشييد ناطحات السحاب تتواصل في الإمارات دون توقف.

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