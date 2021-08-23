الامارات | صحة.. زبدة الكاكاو.. منجم فوائد للبشرة والشعر

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. زبدة الكاكاو.. منجم فوائد للبشرة والشعر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «فرويندين» الألمانية أن زبدة الكاكاو ترتبط في أذهان كثيرين بالشوكولاتة اللذيذة، إلا أنها تعدّ من مستحضرات التجميل فائقة الجودة، التي تمنح البشرة نعومة فائقة وترطيباً مكثفاً، وتجعل الشعر لامعاً وناعماً.

وتحتوي زبدة الكاكاو على كثير من المكونات فائقة الجودة، مثل مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات، التي تجعل البشرة ناعمة ورطبة، وتغذي الشعر الهش وتجعله لامعاً، كما تفيد الأحماض الدهنية البشرة الجافة بصفة خاصة وتمنحها ترطيباً مثالياً.

وأضافت المجلة الألمانية أن «زبدة الكاكاو تحتوي على فيتامينات (E وK) المعروفة بخصائصها الإيجابية، إذ يعمل فيتامين (E)على مكافحة شيخوخة البشرة، فضلاً عن أنه أحد مضادات الأكسدة الطبيعية، وبالتالي فإنه يحمي البشرة من التأثيرات البيئة الخارجية الضارة ويقوي الخلايا ويمنحها الرطوبة والنداوة».

وتعمل المعادن المختلفة مثل البوتاسيوم على ترطيب البشرة، وتساعد الأحماض الدهنية المشبعة على مقاومة جفاف البشرة وتشقق الشفاه، ويسهم حمض اللينوليك في تجدد الخلايا، وعند استعمال اسبراي بزبدة الكاكاو بعد حمامات الشمس فإنه يهدأ البشرة، ويحفز إنتاج الكولاجين، إضافة إلى التخلص من علامات التمدد.

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