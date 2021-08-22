علامات مبكرة لتليف الكبد يجب ألا تتجاهلها أبدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الكبد من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان، حيث يؤدي العديد من الأدوار المذهلة في جسم الإنسان, بما في ذلك مكافحة الالتهابات، وتحويل الطعام إلى طاقة ومساعدة الجسم على التخلص من النفايات.

والكبد معرض للخطر من مجموعة من العوامل، مع النظام الغذائي وتعاطي الكحول والعدوى وحتى العوامل الوراثية التي تسبب الأمراض.

لذا، نستعرض لكم أبرز العلامات المبكرة لتليف الكبد التي لا يجب تجاهلها، وفق ما أورد موقع "express".

الأنواع الأربعة لأمراض الكبد هي:

- الكبد الدهني المرتبط بالكحول، حيث يتلف بعد تعاطي الكحول.

- الدهني غير الكحولي، تراكم الدهون في خلايا الكبد.

- فيروسي (Hepatitis)، وهو التهاب (انتفاخ) ناتج عن عدوى فيروسية.

- المناعة الذاتية (التهاب الكبد المزمن)، وهذا شكل حاد من الالتهاب، حيث تهاجم خلايا الدم خلايا الكبد وتدمرها.

وهناك بعض العلامات التحذيرية المبكرة التي تشير إلى تليف الكبد، فيما يلي:

- حكة شديدة في الجلد.

- اصفرار بياض العين والجلد (اليرقان).

- أظافر بيضاء.

- أطراف الأصابع تصبح أكثر اتساعًا وسمكًا.

- تساقط الشعر.

- تورم في الساقين والكاحلين والقدمين.

- تورم في البطن.

- البول الداكن.

- براز شاحب اللون أو براز داكن " أسود اللون".

- نزيف الأنف المتكرر ونزيف اللثة.

- سهولة حدوث كدمات وصعوبة في وقف النزيف البسيط.

- تشنجات عضلية متكررة.

- ألم الكتف الأيمن.

- عند الرجال: تضخم الثديين وتقلص الخصيتين.

- عند النساء: عدم انتظام الدورة الشهرية أو قلة الدورة الشهرية.

- العجز الجنسي وفقدان الرغبة الجنسية.

- الدوخة والتعب الشديد.

- ضيق في التنفس.

- سرعة ضربات القلب أو عدم انتظام دقات القلب.

- الحمى مع ارتفاع درجة الحرارة والرعشة.

- النسيان وفقدان الذاكرة والارتباك والنعاس.

- تغيير دقيق في الشخصية.

- الأيادي المرتعشة.

- تصبح الكتابة صعبة وصغيرة.

- الميل إلى السقوط عن المشي.

- زيادة الحساسية للأدوية الطبية.