6 طرق لتنظيف الكلى بشكل طبيعي يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الكلى من أعضاء الجسم المهمة، حيث إنها تساعد على التخلص من السموم في الجسم وإزالة الفضلات، لذا فأن تنظيفها من الأمور الضرورية للحفاظ على أداء وظائفها بكفاءة عالية.

نستعرض لكم بعض الطرق التي يجب اتباعها لتنظيف الكلى بشكل طبيعي يوميا، وفق ما أوضح موقعا "healthline" و"medicalnewstoday".

1. الترطيب:

يتكون جسم الإنسان البالغ من 60 % تقريبًا من الماء، وكل عضو من الدماغ إلى الكبد، يحتاج إلى الماء ليعمل.

الكلى أيضا تتطلب الماء لإفراز البول الذي يسمح للجسم بالتخلص من المواد غير المرغوب فيها أو غير الضرورية.

عندما يكون تناول الماء منخفضًا، يكون حجم البول منخفضًا، وقد يؤدي انخفاض كمية البول إلى ضعف الكلى ، مثل تكون حصوات الكلى.

لذا من الضروري شرب كمية كافية من الماء حتى تتمكن الكلى من التخلص من النفايات الزائدة بشكل صحيح، ولتطهير الكلى.

وتبلغ الكمية اليومية الموصى بها من السوائل من 2.7 لـ3.7 لتر لتر يوميًا للرجال والنساء، وفقًا لمعهد الطب.

2. اختيار الأطعمة التي تدعم صحة الكلى:

العنب

يحتوي العنب على مركب نباتي مفيد يسمى ريسفيراترول، وفي إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن العلاج باستخدام ريسفيراترول كان قادرًا على تقليل التهاب الكلى.

التوت البري

أظهرت تجربة سريرية نشرت في مجلة التغذية، أن النساء اللائي تناولن التوت البري المحلى والمجفف يوميًا لمدة أسبوعين، شهدوا انخفاض في حدوث التهابات المسالك البولية.

عصائر الفاكهة

يحتوي عصير الليمون والبرتقال والبطيخ على حامض الستريك أو السترات، ويساعد السيترات في منع تكوين حصوات الكلى عن طريق الارتباط بالكالسيوم في البول، بالإضافة إلى ذلك ، فإن شرب كوب من العصير الطازج يوميًا، يمكن أن يساهم في تناول السوائل اليومي الموصى به.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

يمكنك تلبية الكمية اليومية الموصى بها من 1.2 جرام من الكالسيوم، عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم ، مثل: حليب الصويا أو اللوز,

التوفو، الحبوب المدعمة.

- زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون مكونًا أساسيًا في المطبخ، لذا فهو مفيد للكلى، حيث يحتوي على حمض الأوليك الذي له تأثيرات مضادة للالتهابات، كما أنه خاليًا من الفوسفور من أجل اتباع نظام غذائي آمن وأفضل لصحة الكلى.

- الكرنب

مليء بالعناصر الغذائية والمعادن, والتي تعتبر رائعة لصحة الكلى مثل: الكالسيوم وفيتامين ك وفيتامين ج والألياف والمنجنيز وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك، كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الفوسفور والبوتاسيوم ، وهما معدنان يجب عليك تجنبهما إذا كنت تعاني من أمراض الكلى.

3. تناول الشاي المطهر للكلى:

وجدت دراسة حديثة أجريت على الحيوانات أن مستخلصات نبات الهدرانج لمدة 3 أيام، توفر تأثيرًا وقائيًا ضد تلف الكلى، وذلك لاحتوائها على خصائص مضادة للأكسدة.

4. تناول المكملات الغذائية:

فيتامين ب 6: وهو عامل مساعد مهم في العديد من التفاعلات الأيضية، وللحفاظ على صحة الكلى.

ووفقًا لمجلس الغذاء والتغذية (FNB) ، يجب ألا يتجاوز البالغون 100 ملليجرام يوميًا من هذا الفيتامين، إلا إذا كانوا يتلقون هذا الفيتامين كجزء من علاجهم الطبي تحت إشراف طبي.

سيترات البوتاسيوم: هو عنصر ضروري لتوازن درجة الحموضة في البول، ويمكن أن يساعد العلاج باستخدامه في تقليل تكوين حصوات الكلى ، خاصةً عند الأشخاص الذين يعانون من نوبات متكررة.

5. التقليل من تناول الملح:

يحتاج الجسم إلى الملح أو الصوديوم ، لكن الإفراط في تناوله يمكن أن يرفع ضغط الدم ، مما قد يزيد من خطر إصابة الشخص بالفشل الكلوي وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وتوصي NIDDK الأشخاص بالحد من استهلاكهم للصوديوم إلى أقل من 2300 ملليجرام يوميًا، لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، ويمكن للناس تقليل تناولهم للصوديوم عن طريق تناول عدد أقل من الأطعمة المصنعة واختيار خيارات منخفضة الصوديوم أو خالية من الصوديوم.

6. الحد من الأطعمة والمشروبات التالية أو تجنبها:

من الأفضل تجنب هذه الأطعمة لتطهير الكلى مثل: الأطعمة المصنعة، الكربوهيدرات المكررة، السكر والمحليات الصناعية، الكحول، الكافيين.