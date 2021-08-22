لمحبي الطعمية.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناولها يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الطعمية من بين الأكلات التي لا غنى عنها لدى كثيرون في الإفطار، وربما يوميا، لكن هل تعلم ماذا يحدث للجسم عند أكلها كل يوم؟

الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، تجيب عن السؤال، خلال النقاط التالية:

- يؤدي تشبعها بالزيت واستخدامه أكثر من مرة إلى تكون مواد مسرطنة، وبالتالي زيادة احتمالية الإصابة بالسرطان.

- تسبب انتفاخ القولون، وبعض مشاكل في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم

- تشبعها بالزيوت أثناء القلي يعمل ذلك على زيادة سعراتها الحرارية، لأن الزيوت من المواد الدهنية، ويحتوي جرام من الدهون على 9 سعر حراري، ما يسبب زيادة ملحوظة في الوزن عند الإفراط في تناولها.

- يساهم استهلاكها بشكل يومي إلى الإصابة بالنقرس، نظرا لاحتوائها على نسبة من حمض اليوريك.

- زيادة نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، من المضاعفات الصحية التي يسببها تناول الطعمية بشكل يومي.

- كما يمكن أن يسبب استهلاكها نوع من الحساسية في الجسم لبعض الأشخاص، لذا لا يجب تناولها لمرضى الحساسية.

ونصحت أخصائية التغذية العلاجية بقلي الطعمية في المنزل، لضمان جودة الزيت، أو يمكنك وضعها في الفرن.