5 تمرينات ذهبية للنساء لتجنب الشيخوخة في سن الأربعين

القاهرة - سمر حسين - صحة

الخوف من ظهور علامات الشيخوخة في سن مبكر هو مصدر إزعاج الكثير من الأشخاص، من بينهم النساء بشكل خاص، بسبب اهتمامهن الشديد بالحفاظ على نضارة البشرة والجسم بصورة عامة، لذلك تقدم «لوسي ويندهام» طبيبة التغذية والمدربة الرياضية البريطانية الشهيرة، مجموعة من النصائح للسيدات وبشكل مقرب لمن هن في عقدهن الخامس، لكيفية تجنب الإصابة بمظاهر الكبر مبكرا.

نصائح للسيدات لتجنب الإصابة بالشيخوخة

حسبما عرضت صحيفة «ذا صن» البريطانية، تلك مجموعة النصائح لأداء بعض التمرينات الرياضية داخل المنزل، وفقًا للمدربة العالمية.

تمارين القلب

يعد القلب هو أهم عضلات الجسم، إذ أنه يضخ الدم من وإلى كافة الأعضاء الأخرى، وكلما كان أقوى وأكثر صحة، كانت هناك الفرصة في العيش حياة طويلة وصحية أفضل، إذ يمكن أن تساعد تمارين القلب والأوعية الدموية في التحكم في ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تمارين الكارديو

يفضل استهداف 30 دقيقة في اليوم، على مدار خمس مرات في الأسبوع، ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات كل منها 10 دقائق، لأداء تمرينات الكارديو، إذ تعد وسيلة رائعة للتخلص من دهون البطن التي تميل إلى الزيادة بمجرد بلوغ سن الأربعين.

تمارين متعددة الاتجاهات

يتحرك الجسم بثلاث حركات مختلفة، للأمام وللخلف، ومن جانب إلى آخر، وعرضي بالتناوب، إذ يحتاج الشخص إلى التحرك في كل من هذه الطرق لجعل العضلات تعمل بصورة جيدة، بما في ذلك العضلات الصغيرة الموجودة على جانب الجسم، ما سيساعد في التوازن والوقاية من الإصابة بالأمراض.

تمارين العظام

يتم الحاجة أيضًا إلى التركيز على صحة المفاصل للحفاظ على المرونة، من خلال تمارين وزن الجسم البسيطة، فتساعد ممارسة تمرينات الضغط، والقرفصاء، بالإضافة إلى الجري والمشي على تقوية العظام والمفاصل.

ممارسة اليوجا

تساعد ممارسة تمارين اليوجا على تعزيز الطاقة، والمساعدة في إطلاق المشاعر السيئة.