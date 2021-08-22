القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها الفنانة سمية الخشاب، بسبب نشرها لصورة مثيرة للتساؤلات، عقب عقد قران زوجها السابق أحمد سعد، على مصممة الأزياء علياء البسيوني.

وعلى الفور قابل المتابعون صورة الفنانة بالعديد من التساؤلات حول معناها، والانتقادات لادعاء البعض بأن الصورة ترمز لأمر غير لائق.

ولم تمر ساعات إلا وقررت الفنانة إجراء تعديل على الصورة المثيرة، من خلال كتابة تعليق عليها «بحبكم كلكم»، في توضيح منها بأن وضعية يدها ترمز للقلب الموجه لجمهورها المُقدر بالملايين.

أول تعليق من سمية الخشاب على الصورة المثيرة للجدل

وردت الفنانة على الجدل المثار عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «يعنى بتفبركو ردود وتثيروا فتن ومع ذلك محدش مهمتم بيكم، ربنا يعينكم على نفسكم ويشغلكم بنفسكم».

وعلى الجانب الآخر، شاركت سمية الخشاب، جمهورها عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بصورة جديدة، حول مباراة مان يوناينتد دونت عليها: «ببعت طاقة ايجابية وحب ودعم لمان يوناينتد وايا كان النتيجة أهم حاجة برونو وبوجبا يبذلوا اقصى جهد ».

عقد قران أحمد سعد

واحتفل أحمد سعد خلال الساعات الماضية، بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء البسيوني، في جو أسري بسيط، وعلق الفنان أحمد سعد، على زيجته الرابعة من مصممة الأزياء علياء البسيوني، من خلال رسالة صوتية لبرنامج ET بالعربي.

ونشر الحساب الرسمي للبرنامج، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رسالة أحمد سعد المسجلة، والتي تضمنت أول تعليق منه.

وقال سعد خلال الرسالة الصوتية: «بشكر كل الناس اللي باركتلي وفرحتلي.. بصراحة إحساس جميل جدا جدا باحسه لأول مرة.. إحساس إن الناس كلها معاك وحابة فرحتك وفرحانين ليك»، متابعا: «بجد بجد شكرا لكل الناس اللي هنتني، ويارب يباركلي في جوازتي، ويرزقنا يا رب بالذرية الصالحة، ويبارك لنا في كل حاجة بنعملها».