لايف ستايل

في خطوات سهلة وبسيطة.. طريقة عمل الدجاج المشوي بالزبادي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

دجاج مشوي بالزبادي

لطهي الدجاج العديد من الطرق والأساليب المختلفة، التي تتمتع كل منها بمذاق خاص، والتي تأتي من بينها طريقة تقديم الدجاج المشوي بالزبادي.

ويقدم «هن» خلال التقرير التالي، طريقة عمل الدجاج المشوي بالزبادي على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل دجاج مشوي بالزبادي 

دجاجة 

علبة زبادي

بصلة مبشورة  

عصير ليمون

خل

زيت

بهارات 

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير دجاج مشوي بالزبادي

تخلط مكونات التتبيلة وتتبل بها الدجاجة.

تترك في التتبيلة ليلة كاملة.

تشوى في الفرن حتى تمام الطهي.

1f3560e294.jpg

طريقة تحضير دجاج محشي 

مقادير عمل دجاج محشي

دجاج

قوانص 

كبدة  

زبيب  

فريك  

بصل  

ثوم  

كزبرة خضراء  

زعتر  

مرقة  

بهارات  

جوزة الطيب  

ملح – فلفل  

قرفة  

زبدة   

طريقة تحضير دجاج محشي

في حلة على النار ضعي ماء مع زعتر طازج وشرائح بصل وخل وملح ثم ضعي القوانص والقلوب أولا واتركيها لتغلي ثم اضيفي الكبدة

في طاسة على النار ضعي زبدة مع بصل وثوم مفرومين وقلبيهم ثم أضيفي الفريك المنقوع في الماء

أضيفي قليل من الماء وغطيها واتركيها

أضيفي التوابل والبهارات

في طاسة أخرى ضعي زبدة مع بصل وثوم مفرومين وزعتر قطعي القووانص بعد تصفيتها من الماء وأضيفيها مع قليل من القرفة الناعمة ومكعب مرقة وملح وفلفل

أضيفي الفريك والكبدة والقوانص واخلطيهم جيدا

تبلي الدجاج بالملح وافصلي جلدها عن لحمها ثم احشيها بالخليط وتبليها وضعيها في صينية فرن فوق شرائح من البصل وأدخليها فرنا ساخنا حتى تنضج

40515befd8.jpg

طريقة تحضير دجاج تندوري

مقادير دجاج تندوري

دجاج

ثوم  

بصل  

فلفل حار  

عصير ليمون  

زبادي

زيت زيتون  

بودرة تندوري (دم غزال) 

زنجبيل

قرفة

قرنفل

جوزة الطيب

كزبرة جافة

حبهان

كمون

كركم  

ملح

فلفل أسود

أرز

طريقة تحضير دجاج تندوري

ضعي الزبادي مع التوابل

أضيفي بودرة التندورى للزبادي

ملحي الدجاج وإنزعى الجلد

شرحي صدر الدجاجة لتأخذ من التتبيلة

ضعيها بالثلاجة لمدة ليلة كاملة

قطعي البصل حلقات وافرمي الثوم

ضعي الدجاجة في الصينية مع البصل والثوم

ضعي الصينية بالفرن حتى تنضج الدجاجة

اسلقي الأرز في الماء المغلي

أضيفي للأرز الملح والفلفل الأسود وبودرة الزعفران

قدمي الدجاج التندورى مع الأرز بالزعفران

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا