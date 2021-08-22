في خطوات سهلة وبسيطة.. طريقة عمل الدجاج المشوي بالزبادي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لطهي الدجاج العديد من الطرق والأساليب المختلفة، التي تتمتع كل منها بمذاق خاص، والتي تأتي من بينها طريقة تقديم الدجاج المشوي بالزبادي.

ويقدم «هن» خلال التقرير التالي، طريقة عمل الدجاج المشوي بالزبادي على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل دجاج مشوي بالزبادي

دجاجة

علبة زبادي

بصلة مبشورة

عصير ليمون

خل

زيت

بهارات

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير دجاج مشوي بالزبادي

تخلط مكونات التتبيلة وتتبل بها الدجاجة.

تترك في التتبيلة ليلة كاملة.

تشوى في الفرن حتى تمام الطهي.

طريقة تحضير دجاج محشي

مقادير عمل دجاج محشي

دجاج

قوانص

كبدة

زبيب

فريك

بصل

ثوم

كزبرة خضراء

زعتر

مرقة

بهارات

جوزة الطيب

ملح – فلفل

قرفة

زبدة

طريقة تحضير دجاج محشي

في حلة على النار ضعي ماء مع زعتر طازج وشرائح بصل وخل وملح ثم ضعي القوانص والقلوب أولا واتركيها لتغلي ثم اضيفي الكبدة

في طاسة على النار ضعي زبدة مع بصل وثوم مفرومين وقلبيهم ثم أضيفي الفريك المنقوع في الماء

أضيفي قليل من الماء وغطيها واتركيها

أضيفي التوابل والبهارات

في طاسة أخرى ضعي زبدة مع بصل وثوم مفرومين وزعتر قطعي القووانص بعد تصفيتها من الماء وأضيفيها مع قليل من القرفة الناعمة ومكعب مرقة وملح وفلفل

أضيفي الفريك والكبدة والقوانص واخلطيهم جيدا

تبلي الدجاج بالملح وافصلي جلدها عن لحمها ثم احشيها بالخليط وتبليها وضعيها في صينية فرن فوق شرائح من البصل وأدخليها فرنا ساخنا حتى تنضج

طريقة تحضير دجاج تندوري

مقادير دجاج تندوري

دجاج

ثوم

بصل

فلفل حار

عصير ليمون

زبادي

زيت زيتون

بودرة تندوري (دم غزال)

زنجبيل

قرفة

قرنفل

جوزة الطيب

كزبرة جافة

حبهان

كمون

كركم

ملح

فلفل أسود

أرز

طريقة تحضير دجاج تندوري

ضعي الزبادي مع التوابل

أضيفي بودرة التندورى للزبادي

ملحي الدجاج وإنزعى الجلد

شرحي صدر الدجاجة لتأخذ من التتبيلة

ضعيها بالثلاجة لمدة ليلة كاملة

قطعي البصل حلقات وافرمي الثوم

ضعي الدجاجة في الصينية مع البصل والثوم

ضعي الصينية بالفرن حتى تنضج الدجاجة

اسلقي الأرز في الماء المغلي

أضيفي للأرز الملح والفلفل الأسود وبودرة الزعفران

قدمي الدجاج التندورى مع الأرز بالزعفران