كلاكيت ثاني مرة.. صبا مبارك في فوتوسيشن «مهووسة بالمكياج المصري القديم»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

من حين لآخر عادة ما تخطف الفنانة الأردنية صبا مبارك الأنظار نحوها، بسبب تألقها الدائم في جلسات تصويرها المختلفة، التي تبرز جمال ملامحها، ورشاقتها، وهو ما ظهرت به من خلال صورها الأخيرة التي جاءت داخل أحد المعابد الفرعونية في مصر.

جلسة تصوير فرعونية

خلال جلسة التصوير، التي شاركتها الفنانة الأردنية مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ظهرت بملابس مصممة على الطراز الفرعوني، تمثلت في فستان من الكتان الأبيض، توسطه حزام به «توكة» مصممة على الشكل المصري القديم، مع تسريحة شعر انسيابية، وماكياج فرعوني أظهر جمال ملامحها.

في الصور عبرت «صبا» عن حبها الشديد للحضارة المصرية القديمة، معلقة بالإنجليزية: «ما زلت مهووسة بهذا المكياج المصري القديم».

جلسة تصوير مع يسرا

ولم تكن تلك المرة الأولى، التي تظهر خلالها «صبا» في جلسة تصوير فرعونية، إذ أنها في أعقاب أغسطس عام 2019، خضعت لـ«فوتو سيشن» على الطراز المصري القديم، بصحبة الفنانة يسرا، أثناء تصدرهما غلاف إحدى المجلات العالمية الشهيرة.

خلال جلسة التصوير، أطلت صبا مبارك بفستان أخضر اللون، مع تسريحة شعر وماكياج فرعوني، فيما ظهرت الفنانة يسرا، مرتدية قلادة ضخمة على الطراز ذاته.

صبا مبارك تفاجئ جمهورها بـ«لوك» بعد التجميل

في مايو الماضي، فاجأت الفنانة صبا مبارك، متابعيها عبر تطبيق «انستجرام»، ظهورها بملامح مختلفة، بعدما خضعت لمجموعة من عمليات التجميل، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل من هي الموجودة في الصورة؟.

صبا مبارك بصحبة كندة علوش في جلسة تصوير جديدة

في أبريل الماضي، نشرت الفنانة صبا مبارك عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، مجموعة من الصور الجديدة التي جمعتها بالفنانة السورية كندة علوش، وذلك خلال ظهورهما لجلسة تصوير جديدة، قبيل استضافتهما في أحد البرامج الشهيرة.

في جلسة التصوير، أطلت «صبا» بفستان قصير «أوف شولدر» باللون الأحمر، بينما أطلت «كندة» مرتدية فستان أسود قصير فوق الركبة، ذو بطانة طويلة شفافة.