الامارات | ملكة جمال عراقية تنجح في اختبار إزالة المكياج.. وترسب في «الأركان الخمسة»

شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة جمال عراقية تنجح في اختبار إزالة المكياج.. وترسب في «الأركان الخمسة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار لقاء «ملكة جمال آسيا»، العراقية شنيار أحمد، المعروفة بـ«يارجان» مع الإعلامي نزار الفارس، مؤخراً، جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وطلب الإعلامي من شنيار ذات الجماهيرية في السليمانية والتي تدرس هندسة الحاسوب، أن تغسل وجهها وتزيل المكياج حتى يتأكد الجمهور بأن جمالها حقيقي، وبالفعل قبلت التحدي، وظهرت بعد فاصل إعلاني بمظهرٍ خال من التجميل، مؤكدة ثقتها بنفسها، وأن كل امرأة لديها شيئاً حلواً، والمكياج هو مجرد مبرز للجمال.

وسلطت «يارجان» التي نالت لقب ملكة جمال آسيا بتصويت الجمهور، وتتحدث الكردية والعربية وهي من مواليد 1996، الضوء على معايير اختيار مسابقات ملكات الجمال المنتشرة في العراق، لافتة إلى أنها شخصياً لم تخضع لأي عمليات تجميل.

وتطرق نزار خلال برنامج «مع الفارس» إلى أسئلة وصفها البعض بالمحرجة، ومنها نوع السيارة التي تقتنيها «يارجان»، وكذلك ارتداؤها للحجاب منذ فترة وبعد شهور ظهورها بمظهر جريء مختلف، وأيضاً سؤال: هل تصلين؟ وشددت ملكة الجمال العراقية على أنها إنسانة متدينة من الداخل، ويوجد كثيرون يسألونها عن سبب نزعها للحجاب، وترد بكلمة واحدة: «انجبرت».

وحينما سألها الإعلامي أن من شروط ملكة الجمال أن تكون مثقفة.. فهل تعرفين اسم والد النبي؟ فردت لا.. وحينما سألها عن أركان الإسلام الخمسة، ذكرت فقط الصلاة والزكاة، وقالت إنها لا تتذكر. وأشارت «يارجان» إلى أنهم في مسابقات ملكات الجمال لا يطرحون أسئلة دينية ولا سياسية.

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