احذرها.. 6 أشياء خاطئة نفعلها تؤدي إلى تلف الميكروويف سريعا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الميكروويف من الأجهزة الكهربائية الضرورية التي لا غني عنها في المنزل، نظرا لأنه يساعد على تسخين الطعام في وقت قصير، لكن هناك بعض الأخطاء التي ترتكبها الكثير من ربات البيوت عند استخدامه، قد تتسبب في تلف الجهاز ونشوب الحرائق، نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "eatthis".

- تسخين طعام يميل إلى إحداث انفجار:

طهي طعام بقشرة مثل البيض من الأمور الخاطئة فعندما يتم تسخين الرطوبة داخل هذه الأطعمة بواسطة الميكروويف، سيبدأ البخار في التكون، ويمكن أن يتراكم الضغط إلى النقطة التي ينفجر فيها البيض، وبالتالي التأثير بالسلب على عمر الجهاز.

- تسخين طعامك مكشوفا:

تغطية الطعام داخل الميكروويف تضمن طهيه بالتساوي، لكن تركه مكشوفا يؤدي إلى تناثر بقايا الطعام في الزوايا.

- الملاعق والشوك:

من الأفضل تجنب إدخال الشوك أو الملاعق المعدنية في الميكروويف، وذلك نظرا لأنها قد تؤدي إلى تلف الجهاز، فضلا عن نشوب الحرائق.

- استخدام وعاء غير آمن تمامًا للحرارة:

ينصح بضرورة التأكد من استخدام الوعاء المناسب للميكروويف، مع الابتعاد عن تجنب استخدام الأغطية البلاستيكة أو الورق، لأنها تحتوي على مواد كيميائية غير آمنة للاستخدام.

- ترك الطعام دون إشراف:

لا يفضل الابتعاد عن الميكروويف أثناء طهي الطعام، فمن الأفضل أن تظل قريبًا، لكى تتفقد الأطعمة أثناء طهيها، للتأكد من تسخينها بالتساوي وعدم تناثرها أو ارتفاع درجة حرارتها.

- تجاهل تنظيف الميكروويف:

لا يفضل عدم تنظيف الميكروويف لفترات طويلة، لأان هذا يقلل من العمر الافتراضي له، لذلك يجب تنظيفه بصورة مستمرة، عن طريق استخدام كوبين من الماء وتسخينهما لمدة دقيقتين، ثم افتحي الباب قليلا ليعمل البخار على تنظيف الجهاز وتفتيت الدهون.