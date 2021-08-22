إطلالات اليوم: سيرين عبد النور متألقة.. وهنا الزاهد تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

صبا مبارك:

طلت الفنانة صبا مبارك بشميز باللون الأبيض، ونسقت أسفله توب بنفس اللون، مع بنطلون باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

نور:

ظهرت الفنانة نور بشميز باللون الأصفر، مع بنطلون جينيز باللون الغامق، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

مي عمر:

تألقت الفنانة مي عمر بفستان باللون البيبي بلو، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

كارول سماحة:

ارتدت المطربة كارول سماحة فستان طويل كت، متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأبيض، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

هنا الزاهد:

كما طلت الفنانة هنا الزاهد بتوب كت باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

سيرين عبد النور:

وتألقت الفنانة سيرين عبد النور بجامبسوت باللون الأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.