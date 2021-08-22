حظك هذا الأسبوع: مفاجأة لهذا البرج.. وحب جديد للعذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope"، نستعرضها لكم خلال الصفحات التالية.

برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):

عاطفياً: أسبوع طاقته عالية، مليء بالأحداث الإيجابية، لذا لا تفسده بالتفكير السلبي مع شريكك.

مهنياً: مكافأة مالية ومفاجأة في الطريق إليك، يمكنك منها إنشاء مشروعك الخاص بك.

برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: هذا الأسبوع مناسب لقضاء عطلة سعيدة مع شريكك وتقوية العلاقات التي تأثرت سلبا بمشاغلك اليومية.

مهنياً: فرصة ثمينة لتحسين وضعك المهني في طريقها إليك.

برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):

عاطفياً: حب الاستطلاع والفضول الذي يتملكك هذا الأسبوع، لن يفيدك لذا ركز أكثر على نفسك.

مهنياً: يساعدك شعورك بالنشاط والحيوية على إنجاز أمور كثيرة.

برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):

عاطفياً: قرارت خاطئة ارتكبتها بسبب تسرعك الفترة الماضية، لذا فأنت تحتاج للتركيز والهدوء أكثر.

مهنياً: تتمتع ببصيرة وقدرة هائلة على إيجاد أفكار جديدة تطور بها عملك.

برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس):

عاطفياً: استمع جيدًا للنصائح الموجهة إليك، وحاول العمل بها.

مهنياً: قد تتفاجئ بأن لديك الكثير من المهام غير المكتملة التي تحتاج إلى إنجاز في أسرع وقت.

برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):

عاطفياً: حب جديد في الطريق إليك في منتصف هذا الأسبوع بعد فترة من التوتر.

مهنياً: الوقت مناسب لتعلم شيئًا جديدًا أو الحصول على تدريب تستفيد به في عملك.

برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر):

عاطفياً: تجنب التسرع عند اتخاذ القرارات هذا الأسبوع وحاول التفكير بهدوء.

مهنياً: تتراكم عليك الأعمال لكن يمكنك إنجاز قدر كبير منها، إذا قام أحدد زملائك بالتعاون معك.

برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):

عاطفياً: هذا الأسبوع لديك قدرة عالية على الإقناع، عليك استغلال ذلك في إقناع شريكك.

مهنياً: بإمكانك إجراء مقابلة متعلقة بالعمل بنجاح كبير.

برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر):

عاطفياً: عليك التفكير اليوم بشكل جدي في مستقبلك على المدى البعيد مع شريكك.

مهنياً: يصلك مبلغ مالي من عمل إضافي، مما يجعلك ترغب في إدخال التعديل المطلوب على ميزانيتك.

برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير):

عاطفياً: لديك فرصة كبيرة لبدء صفحة جديدة مع شريك حياتك بعد علاقتك المتوترة معه.

مهنياً: إذا كنت تنوي القيام بخطوة جديدة، فالفرصة مهيئة أمامك تمامًا.

برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير):

عاطفياً: لديك رغبة شديدة في التقرب من شريكك وتعزيز علاقتك معه.

مهنياً: تنصب أفكارك هذا الأسبوع حول تحسين وضعك ومركزك الاجتماعي في العمل وعلاقتك مع المسؤولين.

برج الحوت (19 فبراير -20 مارس):

عاطفياً: تسيطر عليك حالة من الرغبة في الاسترخاء وقضاء وقت أطول مع شريكك في المنزل.

مهنياً: في هذا الأسبوع تستطيع إتمام صفقات ناجحة، كنت في انتظارها طويلًا.