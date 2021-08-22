في الصيف.. 15 نصيحة لتقليل استهلاك الكهرباء بالمنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

في فصل الصيف خاصة في الطقس الحار، يقبل الكثير من الأشخاص على تشغيل مكيفات الهواء، واستخدام العديد من الأجهزة الكهربائية الأخرى، ما قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك ومن ثم الفاتورة.

لذا نستعرض لكم في التقرير التالي، مجموعة من النصائح المهمة التي تساعدك على توفير استهلاك الكهرباء بالمنزل، فضلا عن توفير المزيد من المال، وفق ما أورد موقع "wikihow".

- الاعتماد على الضوء الطبيعي في الأجواء التي يبدو بها الجو جيدا، عن طريق فتح الستائر وترك فرصة لأشعة الشمس للدخول لأرجاء المنزل، بدلًا من الاعتماد الكامل على الأنوار الصناعية، ما يساعد في تقليل استهلاك كمية الكهرباء خلال اليوم.

- أثناء جلوسك على المكتب للعمل، عليك الاستغناء عن الأضواء الصناعية قدر الإمكان، وعندما تحتاج ضوءًا إضافيًا، يمكنك أن تستخدم مصباح مكتبي خافت الإضاءة.

- إذا كنت تريد أن تحقق عملية التوفير بأقصى كفاءة ممكنة، فاجعل العائلة كلها تمكث في غرفة أو اثنتين فقط في المساء، بدلًا من الانتشار في كل أنحاء المنزل وإضاءة المصابيح في كل الغرف.

- استخدم مكيفات الهواء باعتدال دون إفراط، مع ضرورة إيجاد حلول بديلة للترطيب، للتقليل من استهلاك الكهرباء.

- الحرص على فصل الأجهزة من الكهرباء عندما لا تكون قيد الاستخدام، نظرا لأن الأجهزة الموصلة بالكهرباء تستهلك المزيد من الطاقة، حتى عندما تكون مغلقة أو غير مستخدمة.

- يوصي بإغلاق جهاز الكمبيوتر وفصله عن التيار الكهربائي في نهاية اليوم، وذلك لأنها تستهلك الكثير من الطاقة، وعندما تظل موصلة بالكهرباء فإن ذلك يعد إضاعة كبيرة للمال والطاقة.

- للمزيد من توفير الكهرباء، يمكنك استخدم الشموع في يوم أو يومين أسبوعيا، حيث هذا الأسلوب قديم الطراز في الإضاءة في الليل، لكنه واحد من أكثر الوسائل الفعالة للتقليل من استهلاك الكهرباء.

- شراء ستائر شفافة، بحيث تظل محافظًا على خصوصيتك بداخل الغرفة، ولكن في نفس الوقت تسمح بدخول الضوء من خلالها.

- تجنب ترك جهاز التلفزيون متصلًا بالكهرباء طوال الوقت، لذا من الأفضل إغلاقه في كل مرة بعدما تنتهي من المشاهدة، لتوفير الطاقة يستحق هذا العناء.

- لا تنس فصل الأجهزة الصغيرة، مثل: شواحن الهواتف، الأجهزة الكهربائية في المطبخ، مجففات الشعر، وأي شيء آخر لديك يعمل بالكهرباء.

- تجنب فتح الفرن أثناء استخدامه، لأنك بذلك تطلق الحرارة من داخله، ما يجعله مضطرًا لاستهلاك المزيد من الطاقة لإنتاج المزيد من الحرارة.

- الابتعاد عن الوقوف عند الثلاجة والباب مفتوحًا، حتى تقرر ما تأكله، من الأفضل فتحها وغلقها في أسرع وقت ممكن.

- يعتاد العديد من ربات البيوت على غسل الملابس أكثر من اللازم، لذا يجب التقليل من عدد مرات القيام بالغسيل كل أسبوع.

- الحرص على غسل الأطباق بيديك، بدلًا من استخدام غسالة الأطباق، لتوفير استهلاك المياه دون إسراف.

- استخدم سخان كهربائي لا يعمل بشكل مستمر طوال الوقت، مع التأكد من أن السخان يكون معزولًا، حتى لا يفقد الكثير من الحرارة.