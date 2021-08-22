كورونا اليوم: تطوير لقاح فريد من نوعه.. و6 أغذية مفيدة بعد الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

تطوير لقاح فريد من نوعه

منح المراقب العام للأدوية في الهند، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح Zydus Cadila الخالي من الإبر، ZyCoV-D ، وهو أول لقاح في العالم يعتمد على الحمض النووي ضد فيروس كورونا.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن هذا "النهج الجديد الجذري" يوفر العديد من المزايا على اللقاحات التقليدية، والتي تشمل "استقرار اللقاح المحسن، وغياب أي عامل معدي، والسهولة النسبية للتصنيع على نطاق واسع".

6 منتجات غذائية تفيد في استعادة الجسم لقواه بعد الإصابة بكورونا

حدّدت العالمة الروسية المتخصصة في الأوبئة، مارغريتا بروفوتوروفا، المنتجات الغذائية التي تساعد على تقوية الجسم بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت الطبيبة المتخصصة في الأوبئة إلى ستة أنواع من المنتجات الغذائية المفيدة في فترة النقاهة من كورونا وهي:الخبز ومنتجات الدقيق والحبوب، البقوليات، الخضروات والفواكه، بمعدل 5 حصص على الأقل في اليوم،الأسماك الدهنية، منتجات الألبان المخمرة، المكسرات، وفقا لروسيا اليوم.

مركز غاماليا الروسي: قد نطور لقاحا يحمي من فيروسي كورونا والإنفلونزا في آن واحد

أعلن ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز غاماليا الروسي لأبحاث علم الأوبئة، أن المركز قد يبدأ في مطلع العام المقبل بالتجارب السريرية للقاح مضاد لفيروسي كورونا والإنفلونزا في آن واحد.

وقال غينتسبورغ في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، نشر يوم الأحد، إنه "من غير المستبعد أن ننتقل في بداية العام المقبل إلى المرحلة الأولى من التجارب السريرية. وهذا العقار سيتضمن 3 أو 4 أو 5 نسخ وراثية للبروتين إس في لقاح واحد"، وأوضح أنه بعد تجارب ناجحة سيكون من الممكن تطوير لقاح سيحمي من فيروس كورونا والإنفلونزا في آن واحد، وفقا لروسيا اليوم.