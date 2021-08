كيف تقضي أسبوعا في الجونة بأقل الأسعار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

تشهد المصايف خلال شهري أغسطس وسبتمبر إقبالًا من المواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا التوقيت من كل عام.

العديد من المصريين يرغبون في الذهاب إلى الجونة، ويبحثون عن أرخص أسعار الإقامة هناك للاستمتاع مع الأسرة وقضاء وقت مميز.

الخليج 365 يستعرض كيف تقضي أسبوعا في الجونة ، وفقا لموقع booking:

منتجع فندق لابراندا كلوب باراديسيو

يحتل لابراندا كلوب باراديسو موقع متميز على الشاطئ في الجونة على بعد دقائق فقط بالسيارة من ملعب غولف كلوب هاوس ذو 18 حفرة. ويوفر مكان الإقامة 3 مسابح ومركز للياقة البدنية ورواق تسوق يضم متاجر.

توفر جميع الغرف في لابراندا كلوب باراديسو شرفة تطل على المسبح والبحر والحدائق المورقة، وتوفر كل غرفة تليفزيون بشاشة مسطحة وميني بار وهاتف، بينما يتضمن الجناح غرفة معيشة منفصلة ومنطقة لتناول الطعام.

تتوفر مجموعة واسعة من خيارات تناول الطعام في لابراندا كلوب باراديسو مثل مطعم ماركو بولو الذي يقدم الأطباق المصرية بالإضافة إلى مطعم مرجان الذي يقدم المأكولات البحرية، كما يتم تقديم الكوكتيلات والكوكتيلات غير الكحولية في بار المسبح وبار اللوبي الرئيسي.

يوفر لابراندا كلوب باراديسو الجونة مجموعة متميزة من الأنشطة الرياضية مثل الغطس والغوص والكرة الطائرة الشاطئية والتنس، كما تتوفر دروس في الغوص من خلال أكاديميات النادي.

يقع لابراندا كلوب باراديسو على بعد 1 كم من وسط مدينة الجونة. بينما يقع مطار الغردقة الدولي على مسافة 20 كم. وتتوفر مواقف خاصة مجانية للسيارات في الموقع.

الإقامة في اليوم الواحد ستكلفك 1352 جنيها، أي 9464 جنيها في الأسبوع.

منتجع The Three Corners Rihana Resort El Gouna

يقع هذا المنتجع المصمم على الطراز النوبي في مدينة الجونة المنتجعية، ويتميز المنتجع بشاطئ خاص ومسابح مع منزلقات مائية للأطفال ومجموعة من المطاعم، كما تتوفر مواقف للسيارات مجاناً.

تم تزيين غرف الضيوف المكيّفة في The Three Corners Rihana Resort El Gouna المصنف 4 نجوم بألوان دافئة، وتحتوي على تلفزيون مع قنوات فضائية وميني بار ومنطقة جلوس مزودة بكراسي بذراعين.

يفتح مطعم Sunny يومياً لتناول الإفطار والغداء والعشاء، ويضم المنتجع أيضاً عدداً من المطاعم المتخصصة التي تُقدم مجموعة متنوعة من المأكولات، بما في ذلك مطعم Dolce Vita الإيطالي ومطعم Chez Pascal البلجيكي.

تشتمل المرافق الترفيهية الأخرى في مكان الإقامة على مركز العافية وخدمات المساج، ويُمكن ترتيب أنشطة الغطس والغوص وركوب الجمال ومجموعة من الرياضات المائية محلياً، فيما يُمكن للضيوف الدخول مجاناً إلى المنتزه المائي الجديد، في حين يُمكن للأطفال الاستمتاع أيضاً بمسبح الأطفال أو النادي الصغير.

يقع The Three Corners Rihana Resort El Gouna بين البحر الأحمر والجبال الحمراء في الصحراء الشرقية، كما يقع مكان الإقامة بالقرب من مرسى أبو تيج، فيما يبعد مسافة 27.5 كم من مطار الغردقة الدولي.

الإقامة في اليوم الواحد ستكلفك 1071 جنيها، أي 7497 جنيها في الأسبوع.

منتجع The Three Corners Ocean View El Gouna - Adults Only

يقع هذا المنتجع في مرسى أبوتيج، ويتميز بشاطئ خاص ومسبح خارجي يطل على البحر الأحمر، كما تتوفر العديد من الرياضات المائية مثل رياضة ركوب الأمواج والتزلج على الماء بالقرب من مكان الإقامة.

تحتوي جميع الغرف على شرفات أو نوافذ أو شرفات فرنسية.

يقوم The Three Corners Ocean View (المخصص للضيوف البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 16 سنة) بتنظيم ليالي ذات طابع خاص مع قوائم مأكولات ثابتة من جميع أنحاء العالم، ويمكن الاستمتاع بالمأكولات البلجيكية الأصلية ووجبات الطعام الإيطالية في المطاعم التي تقدم قوائم مأكولات.

توفر جميع الغرف إطلالة على البحيرة الشاطئية أو المسبح أو الحدائق، وتحتوي على تلفزيون مع قنوات فضائية ووحدات ميني بار (مقابل تكلفة إضافية)، كما تضم كل غرفة تكييف هواء، وتشتمل على حمّام خاص مزود بدش.

يضم ذا ثري كورنرز نادي صحي يشتمل على جيم وساونا وخدمات المساج، ويوفر فريق الأنشطة الترفيهية المتوفر في الفندق أنشطة تشمل رحلات القوارب وجولات المشي والألعاب الجماعية واليوغا.

يقع هذا الفندق في بلدة الجونة، على بعد 25.7 كم من مطار الغردقة الدولي.

الإقامة في اليوم الواحد ستكلفك 1201 جنيها، أي 8407 جنيها في الأسبوع.

منتجع شيراتون ميرامار الجونة

يقع هذا المنتجع المواجه للشاطئ ومن فئة 5 نجوم في وسط مدينة الجونة وعلى بعد 20 كم شمال الغردقة، ويوفر مسبح خارجي وشاطئ خاص ومتجر للمجوهرات ورواق للتسوق وأنشطة للأطفال تحت إشراف مختصين، وتحتوي جميع الغرف على تراس واسع ومنعزل أو شرفة ذات إطلالات خلابة على البحيرات والمسابح والشواطئ الخاصة.

تم تصميم منتجع شيراتون ميرامار الجونة على الطراز العربي والنوبي المصري, ويقدم غرف واسعة في أجواء هادئة، وقد تم بناء هذا المنتجع الفاخر على 9 جزر ترتبط بمسارات الحديقة وجسور المشاة.

تتوفر الأنشطة المائية في منتجع شيراتون ميرامار الجونة وتشتمل على ركوب الأمواج والغطس، ويمكن للضيوف الاستفادة من الجيم المجهز تجهيزًا جيدًا في منتجع شيراتون ميرامار الجونة.

يتوفر 8 المطاعم وبارات في منتجع شيراتون ميرامار، ويتم تقديم المأكولات الإقليمية والعالمية مع إطلالات خلابة على الشاطئ في Oriental 1001، بينما يقدم La Piscina المأكولات الإيطالية، كما يمكن التمتع بالموسيقى الحيّة في بار ميرامار.

تتوفر مواقف خاصة ومجانية للسيارات في منتجع شيراتون ميرامار، ويقع مطار الغردقة الدولي على بُعد 30 دقيقة بالسيارة، بينما يقع ملعب الجونة للغولف على بُعد 2 كم من المنتجع.

الإقامة في اليوم الواحد ستكلفك 2135 جنيها، أي 14945 جنيها في الأسبوع.

منتجع Cook’s Club El Gouna (Adults Only)

ويقع الفندق في منتجع الجونة الحيوي، ويوفر الدخول المجاني إلى شاطئ زيتونة. ويضم منطقة مسبح ذات مناظر طبيعية أنيقة وغرف ضيوف مع شرفات وإطلالات بانورامية.

الغرف في Cook’s Club El Gouna. (للبالغين فقط) حديثة ومكيفة. وتحتوي على تلفزيون مع قنوات فضائية وميني بار. وتطل بعض الغرف على المسبح والبحيرة الزرقاء.

يطل مطعم الفندق الرئيسي على البحيرة الشاطئية ويقدم عروض. an خيارات انتقائية للإفطار والعشاء. ويقدم بار المسبح السلطات والكوكتيلات المنعشة.

يمكن للضيوف الاستمتاع بمساج مريح أو لعب كرة الطائرة الشاطئية، وتشمل الأنشطة الترفيهية القريبة الغوص وركوب الخيل وركوب الأمواج والغولف. الفندق هو مفهوم نادي الشاطئ ويستضيف كل يوم جمعة حفلة دي جي من الـ9:00م- 3:00 ص.

ويقع مطار الغردقة الدولي على بعد 27 كم. ويوفر الفندق خدمة مكتب الاستقبال على مدار الساعة.

الإقامة في اليوم الواحد ستكلفك 3256 جنيها، أي 22792 جنيها في الأسبوع.