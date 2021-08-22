احرص على تناولها.. 9 فواكه وخضروات صيفية تساعدك على إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

فصل الصيف هو الوقت الذي يتم فيه تناول الكثير من الأطعمة غير الصحية، مثل الكوكتيلات المجمدة كبيرة الحجم، والحلويات السكرية، والمأكولات البحرية المقلية، ما قد يساهم في زيادة الوزن بشكل كبير.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم العديد من الخضروات والفواكه التي تساعدك على خسارة الوزن، وفق ما أورد موقع "eatthis".

- الكرز:

الكرز مليء بالريسفيراترول ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، وقد وجد الباحثون في جامعة ولاية واشنطن، بولمان ، أن الفئران التي أعطيت جرعات عالية من الريسفيراترول كانت قادرة على تحويل الدهون البيضاء الزائدة في أجسامها إلى دهون بنية، مما يزيد من عملية التمثيل الغذائي ويساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

- الخيار:

كونه منخفض في السعرات الحرارية، لذا فأن استهلاكه قد يجعلك تشعر بالشبع والامتلاء، وبالتالي إنقاص الوزن، بالإضافة إلى كونه غني بمضادات الأكسدة المقاومة للالتهابات، ويقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

- البطيخ:

من الفواكه الصيفية التي تحتوي على أكثر من 90 % من الماء، وهي طريقة رائعة للبقاء باردًا ورطبًا في أيام الصيف الحارة، وبالتالي يمكن أن يزيد الشبع ويقلل الوزن ومؤشر كتلة الجسم.

- الرمان:

يحتوي الرمان على عناصر ومضادات أكسدة مضادة للسمنة، مثل الأنثوسيانين، والبوليفينول، والفلافونويد ما يجعله ثمرة مثالية للتخلص من دهون البطن.

- الطماطم:

تعد الطماطم مصدر جيد لمضادات الأكسدة، التي تجعلك تشعر بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، وبالتالي فقدان الوزن.

- الخوخ:

يعد الخوخ مصدرًا جيدًا لفيتامين C وبيتا كاروتين، وكلاهما مرتبطان بتحسين صحة المناعة وانخفاض الوزن، لذا إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، يوصي بتناول الخوخ.

- السبانخ:

غنية بفيتامينات A و C بالإضافة إلى حمض الفوليك الذي يحمي القلب، بالإضافة إلى احتوائها على كمية وفيرة من الألياف الطبيعية التي تعزز الشعور بالشبع لديك.

- الأناناس:

تحتوي هذه الفاكهة على البروميلين، وهو إنزيم مضاد للالتهابات يساعد على تكسير البروتينات في المعدة التي تسبب الانتفاخ، ما قد يساهم في التخلص من الدهون الزائدة وجعل بطنك مسطحًا.

- المحار:

يعتبر مصدرا جيدا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وقد أشارت الأبحاث في مجلة Appetite ، أنه يساعد على زيادة الشبع لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، لذا استهلاكه يعزز إنقاص الوزن.