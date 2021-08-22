عزز مناعتك قبل الموجة الرابعة من كورونا.. إليك أفضل 5 أطعمة تساعدك على تقويتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حذر مسؤولو وزارة الصحة مؤخرًا من دخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد في شهر سبتمبر المقبل، ذلك وفق تقديرات للوضع الوبائي بدول مجاورة بدأت تنتشر فيها تلك الموجة إضافة إلى انتشار متغيري "دلتا" و"دلتا بلس" شديدي العدوى، ما يعني أن هناك خطرًا يواجهه الجميع إن لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية.

ومن المهم اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على جميع الفواكه والخضروات، بما في ذلك الأطعمة الموسمية والمحلية للحصول على أكبر قدر ممكن من الفيتامينات والمعادن.

وفي هذا الإطار نستعرض أفضل الأطعمة الموسمية التي يمكن أن تقوي المناعة وفق خبيرة التغذية روجوتا ديويكار، بحسب موقع onlymyhealth.

-المانجو

وفقًا لأخصائي التغذية، فإن المانجو هي ملك الفاكهة وهي طعام مفضل خلال أشهر الصيف، وبصرف النظر عن كونها مذهلة في المذاق، فإن نقع المانجو في الماء لمدة تتراوح بين 20 و 30 دقيقة يمكن أن يجعلها مطهرًا فعالًا للجسم كله، فهي مصدر جيد للمغنيسيوم والبوتاسيوم، يمكن أن يفيد الجهاز الهضمي ومستويات ضغط الدم وكذلك القلب.

- الكيوي

يحتوي الكيوي على نكهة منعشة، وتقول أخصائية التغذية روجوتا أيضًا أن هذه الفاكهة غنية بالكربوهيدرات، وتحتوي على خصائص رائعة مضادة للأورام ومضادة للميكروبات، والتي يمكن أن تكون مفيدة للجسم بأكمله، كما أنها غنية بفيتامين سي وتقدم رائحة حلوة وفاكهية.

-التوت الأزرق "بلوبيري"

التوت غني بمضادات الأكسدة و فيتامين "سي" و"أي" اللذين يساعدان في إنتاج الأجسام المضادة للأمراض، ويعد التوت الأزرق من المغذيات الطبيعية التي تقوي جهاز المناعة في الجسم.

-البطيخ

وهو من أنواع الفاكهة الصيفية اللذيذة، والتي لها تأثير قوي على جهاز المناعة؛ لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والعديد من المغذيات الطبيعية الأخرى.

-العنب الأسود

وهو غني بالأنثوسيانين التي تعمل كمضادات قوية للأكسدة في الجسم، وتناول العنب الأسود يعمل على زيادة نسبة مضادات الأكسدة في الخلايا المناعية.

-البابايا

وهي فاكهة استوائية غنية بفيتامين "أي" وتعمل على تعزيز وتقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى تحسين صحة القلب والحماية من الإصابة بالسرطان.