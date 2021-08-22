للقلب والعظام والمفاصل... أفضل خمسة مصادر للماغنسيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

الماغنسيوم من العناصر الغذائية الهامة التي تدعم الجهاز القلبي الوعائي والجهاز العصبي، وكذلك يحسن حالة العظام والمفاصل، وينظم مستويات السكر في الدم، ويخفف من تقلصات العضلات، وما إلى ذلك.

يمكن أن يؤدي نقص الماغنسيوم إلى الخمول والتعب، وتشنجات العضلات، واضطرابات النوم، وأمراض العظام، ومشاكل المفاصل، وحصوات الكلى، وأمراض القلب، وفق ما ذكر موقع"سبوتنيك".

يعدد موقع ريدوس بعض الأطعمة التي تساعد على تجنب الآثار غير السارة لنقص المغنيسيوم في الجسم.

بذور اليقطين

من أفضل مصادر المغنيسيوم بذور اليقطين. تحتوي مائة غرام فقط من هذا المنتج على 592 ملليجرام من المغنيسيوم، أي ضعف القيمة اليومية للشخص البالغ. تحتوي بذور اليقطين أيضًا على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي لها تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية والدماغ مثل المغنيسيوم. يمكن أن تؤكل بذور اليقطين، بعد قليها مسبقًا، أو إضافتها إلى الحساء أو السلطات.

السبانخ

الخضروات الورقية مثل السبانخ والملفوف الصيني والجرجير غنية أيضًا بالمغنيسيوم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الخضار الورقية على فيتامينK ، وحمض الفوليك، والحديد ، وهي ضرورية لصحة العظام والمناعة والنفسية والقلب والأعضاء الأخرى. يمكن إضافة السبانخ إلى السلطات والحساء والمخبوزات والأطباق الرئيسية والبيض المخفوق وحتى عصائر الفاكهة. له طعم محايد وغير مزعج ولا يتغلب على طعم المكونات الأخرى في الطبق.

المكسرات

تعد المكسرات مصدرًا رائعًا آخر للمغنيسيوم، وهي غنية أيضًا بالألياف والدهون الصحية غير المشبعة. يوجد معظم المغنيسيوم في الكاجو والجوز واللوز والبندق. غالبًا ما يتم تناول المكسرات، مثل بذور اليقطين بدون إضافات، ولكن يمكن أيضًا استخدامها كإضافة للحلويات والسلطات والوجبات الخفيفة. تذكر أن المكسرات غنية بالسعرات الحرارية، لذلك فيجب استهلاكها بكميات محدودة (لا تزيد عن مائة جرام في اليوم).

البقوليات

البقوليات (الفاصوليا، البازلاء، العدس، الفول، وغيرها) ليست فقط مصدرًا ممتازًا للمغنيسيوم، ولكنها تحتوي أيضًا على الكثير من البروتين النباتي عالي الجودة وكمية صغيرة من الدهون. يوجد معظم المغنيسيوم في الفاصوليا السوداء وحبوب الفاصوليا (غالبًا ما تستخدم في الأطباق الآسيوية). تعتبر البقوليات رائعة للأشخاص الذين، لأي سبب من الأسباب، لا يستطيعون تناول المنتجات الحيوانية. غالبًا ما تستخدم الفاصوليا في الحساء والسلطات وتضاف إلى بعض الأطباق الرئيسية أو كطبق جانبي.

سمكة سمينة

لا ينصح العديد من الخبراء عبثًا بتناول الأسماك الدهنية مرتين على الأقل في الأسبوع: بعد كل شيء، نظرًا لارتفاع نسبة الماغنسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية، فإنه يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والدماغ. توجد أكبر كميات من الماغنسيوم في السلمون والماكريل والهلبوت.