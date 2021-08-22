منها فاكهة «الكاكا».. أكلات تعالج ضعف النظر: لو بتشتعل على الكمبيوتر لمدة طويلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني العديد من الأشخاص من حدوث جفاف بالعين، مع الألم المستمر، الذي يعقبه ضعف النظر، بسبب الاستخدام المُفرط للتليفونات المحمولة، أو أجهزة الحاسب، خاصة وإن كان عملك يتطلب للجلوس أمام الشاشات لفترات طويلة دون راحة.

وعادة ما يشعر البعض بمشاكل في العين على المدى البعيد، وعلى رأسها الإحساس بالعتمة، أو عدم الرؤية بشكل كافي، ما يدفع البعض لارتداء نظارات طبية لحفظ النظر، أو لمواجهة ضعفه.

وعلى الرغم من لجوء البعض للأطباء المتخصصين، إلا أن البعض الآخر دومًا ما يبحث عن طرق الوقاية الطبيعية، بتناول أكلات بعينها للحصول على فيتامينات تساعد على تقوية النظر وعلاج جفاف العين.

هل الجزر يقوي النظر؟

مقولة شهيرة تتداولها الأمهات، وهي قدرة الجزر على تقوية النظر، وتعزيز صحة العين وعلاج الجفاف، الأمر الذي أكدته الدكتورة داليا سامي، استشاري الأطفال والتغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، موضحة إنه غني باللوتين والليكوبين اللذين يساعدان في الحفاظ على البصر والرؤية الليلية بشكل كبير، خاصة إنه يحتوي على كمية عالية من فيتامين (أ) الذي يقوي ويعزز البصر.

منها فاكهة الكاكا.. أكلات تعالج جفاف العين وتقوي النظر

وأشارت الدكتورة داليا سامي، استشاري الأطفال والتغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، خلال حديثها لـ «هُن»، أن هناك العديد من الأكلات التي تحتوي على الفيتامينات المطلوبة لتقوية النظر، وعلاج جفاف العين، وعلى رأسها فيتاين (أ) وهو الموجود بالجزر والطماطم البطاطا والمانجا والبروكلي والفلفل الأحمرن والملون والسبانخ وفاكهة الكاكا الشهيرة.

كما نصحت الاستشاري بتناول الأكلات التي تحتوي على فيتامين (ب 6)، مثل الفلفل الأخضر والذرة، والموز والسبانخ وفول الصويا، التي تحتوي على فيتامين (هـ) أيضًا مثل البروكلي والخضراوات الورقية والسبانخ والمكسرات، والفول السوداني، وزبدة الفول السوداني، لمعالجة جفاف العين، وعلاج الشعور بالعتمة على العين أيضًا.

وأشارت إلى ضرورة تناول الأكلات اتي تحتوي على فيتامين (سي) أيضًا لتعزيز النظر، مثل البرتقال والليمون، كما نصحت بضرورة تناول الأطفال لتلك القائمة الغذائية منذ الصغر لمساعدتهم، والحصول على أكبر قدر من الفائدة.