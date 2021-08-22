خبير تغذية يكشف سبب رشاقة رنا سماحة أثناء حملها .. السر فى الحمية الغذائية

القاهرة - سمر حسين - صحة

في الساعات القليلة الماضية نشرت الفنانة رنا سماحة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وظهر خلال الفيديو المنشور حملها في طفلها الأول من زوجها الملحن سامر أبو طالب، معلقة «إحساس كبير شعور خطير بحاجة جامدة بتربطنا».

وبعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل الكثير من جمهور الفنانة خاصة من السيدات، عن سر محافظة الفنانة رنا سماحة على رشاقتها خلال فترة الحمل، وكيف لم يزد وزنها خلال أشهر حملها.

الاستعداد الجيد قبل فترة الحمل

في هذا الصدد، قال الدكتور محمد الحوفي، خبير التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ «هُن»، إن سر محافظة المرأة الحامل على رشاقتها أثناء فترة الحمل هو الاستعداد الجيد قبل فترة الحمل من خلال اتباع حمية غذائية تحت إشراف طبيب متخصص، حيث إن خسارة الوزن قبل الحمل يساعد كثيرا في منع حدوث زيادة في الوزن أثناء فترة الحمل.

وأضاف الحوفي، أنه إذا لم تستعد المرأة قبل الحمل من خلال خسارة الوزن الزائد، فإن هذا يساعد على حدوث الإصابة بمرض سكر الحمل، فضلا عن ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى كثير من الأمراض المزمنة التي تؤثر بشكل سلبي على الجنين.

ونصح الدكتور محمد الحوفي، السيدة المقبلة على الحمل، بضرورة اتباع حمية غذائية صحية تعتمد على تناول أطعمة ذات سعرات حرارية قليلة، تحت إشراف الطبيب، وذلك حتى لا يزيد وزنها في الحمل كثيرا وتتجنب حدوث مضاعفات لها وللجنين.

ونشرت الفنانة رنا سماحة في شهر فبراير الماضي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور التي تجمعها بزوجها الملحن سامر أبو طالب، خلال خضوعهما لإحدى جلسات التصوير المميزة.

وتستعد الفنانة رنا سماحة لإحياء حفل غنائي في يوم 7 من شهر سبتمبر القادم في ساقية الصاوي.