ميرنا الهلباوي تحتفل بعيد ميلادها في غياب محمد عطية: سبتوا بعض تاني؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت البلوجر المصرية الشهيرة ميرنا الهلباوي، بعيد ميلادها في غياب خطيبها الفنان محمد عطية، الأمر الذي أثار شكوك الكثيرين حول مصير العلاقة التي تربط الثنائي.

كواليس احتفال ميرنا الهلباوي بعيد ميلادها

ونشرت ميرنا الهلباوي مجموعة من الصور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتظهر من خلالها احتفالها بعيد ميلادها معلقة: «عيد ميلاد مفاجئ عشوائي جدا.. كانت لحظات مرتبكة مليانة (ثواني بس افرد شعري) و(الحقوا الشمع بيتطفي) وشيبسي وبيبسي وناس لذيذة بحيهم».

وظهرت البلوجر المصرية في صور عيد ميلادها وهي ترتدي بنطلون جينز واسع مع توب أبيض بدون أكمام.

تساؤلات الجمهور عن محمد عطية

وانهالت التعليقات على البلوجر والكاتبة ميرنا الهلباوي، على الصور التي شاركتها من احتفالية عيد الميلاد، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، متسائلين عن سبب عدم حضور الفنان محمد عطية عيد الميلاد، بينما جاءت باقي التعليقات في شكل تهنئة بعيد ميلادها، وكان من بينها: «انتو سبتو بعض تاني شكلكو كده، قمر يا ميرنا، كل سنة وانتي جميلة، يارب العمر كله، أحلى كاتبة وبلوجر في الدنيا».

وخلال الفترة الأخيرة أثارت ميرنا الهلباوي الجدل أكثر من مرة، عندما أعلنت في الرابع من شهر يوليو الماضي، انفصالها عن النجم محمد عطية، وذلك بعد حذف جميع الصور التي جمعتهما على «إنستجرام»، وفعل محمد عطية نفس الشيء عبر حسابه الشخصي أيضا.

ولكن سرعان ما تراجع الثنائي عن قرارهما بعد نحو شهر من إعلان الانفصال، مؤكدين أن قصة حبهما لم تنته بعد.

ولكن لم يمر الكثير من الوقت حتى قامت ميرنا الهلباوي بإلغاء متابعة خطيبها النجم محمد عطية مرة أخرى ثم حذف جميع الصور التي جمعتهما كما فعلت سابقا.

معلومات عن ميرنا الهلباوي

ميرنا الهلباوي كاتبة وبلوجر شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لديها مئات الألاف من المتابعين والمتابعات عبر حساباتها الشخصية على السوشيال ميديا.

وعملت البلوجر المصرية لفترة قصيرة كمذيعة راديو، لكنها لكم تكمل مسيرتها المهنية في الإذاعة والتلفزيون بسبب حبها للسفر والتنقل، الأمر الذي لم يتناسب مع ظروف عملها في الراديو.

تمتلك ميرنا الهلباوي مطعم شهير بمحافظة الإسكندرية، وهو السبب وراء شهرتها الواسعة.