8 مشاكل صحية خطيرة تحدث عند النوم في التكييف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مع ارتفاع درجة الحرارة يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تشغيل مكيف الهواء، ولكن هناك العديد من الآثار السلبية والمشاكل الصحية الخطيرة التي تحدث عند النوم في التكييف، وفق ما أورد موقع "parenting".

1- الربو والحساسية:

يمكن أن تؤدي أجهزة التكييف إلى نوبة ربو إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح، كما يمكن أن تساعد إزالة الملوثات في الوقت المناسب في منع الحساسية.

2- الخمول:

يميل الأشخاص الذين يمكثون لفترة طويلة في غرفة التكييف إلى أن يصبحوا بطيئين وكسولين، وبالتالي يؤثر ذلك على إنتاجية العمل، لذلك من الأفضل دائمًا أن يكون لديك تهوية طبيعية بدلاً من مكيف الهواء في العمل.

3- جفاف الجلد:

قد تؤدي أجهزة التكييف إلى جفاف وحكة الجلد والشعر، عن طريق إضعاف فروة الرأس، يمكن لمكيف الهواء دفع معدل تلف الشعر.

4- مشاكل في الجهاز التنفسي:

يمكن أن يؤدي التعرض المستمر لمكيفات الهواء إلى تعكير صفو الأداء الطبيعي للأنف والحنجرة، ويمكن أن يؤدي إلى انسداد الجهاز التنفسي والتهاب الغشاء المخاطي، كما يمكن أن تؤثر أجهزة التكييف أيضًا على الرئتين.

5- الالتهابات:

هذه مشكلة صحية أخرى لتكييف الهواء، حيث يمكن أن يؤدي جفاف الممر الأنفي والغشاء المخاطي إلى حدوث عدوى فيروسية، وذلك لأن المخاط يلقي بطبقة واقية لإبعاد الجسم عن العدوى، وإذا تم إزعاجها من قبل مكيف الهواء، فإن العدوى ستؤثر على الجسم في أي وقت من الأوقات.

6- الصداع:

الحرارة داخل الغرفة وخارجها منفصلة عن بعضها البعض وعند دخولك غرفة تكييف، لا تحصل على الوقت الكافي للتأقلم، والنتيجة هو الصداع، حيث يمكن أن يحدث أيضًا بسبب الجفاف، ويمكن أن يؤدي التعرض المستمر لمكيفات الهواء أيضًا إلى حدوث صداع لدى الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.

7- الجفاف:

أثناء تبريد الغرفة، غالبًا ما تمتص مكيفات الهواء رطوبة أكثر من اللازم لذا إذا قمت بضبطه على درجة حرارة منخفضة، فإن فرص جفاف الغرفة تكون عالية جدًا، وبالإضافة إلى الغرفة، تعمل أجهزة التكييف على امتصاص الرطوبة من الجسم أيضًا.

8- العيون الجافة:

جفاف العين مزعج ويمكن أن يسبب عدم وضوح الرؤية وحكة في العين والحرقان، وإذا بقيت لفترة طويلة في غرفة تكييف، فقد يؤدي ذلك إلى جفاف العين، وإذا كنت تعاني من جفاف العين، يجب أن تتجنب المكوث لفترة طويلة في غرف مكيفة الهواء لأن ذلك من شأنه أن يزيد المشكلة سوءًا.