بدون إبر.. أول لقاح مضاد لفيروس كورونا يعتمد على الحمض النووي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منح المراقب العام للأدوية في الهند، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح Zydus Cadila الخالي من الإبر، ZyCoV-D ، وهو أول لقاح في العالم يعتمد على الحمض النووي ضد فيروس كورونا.

في أوائل الشهر الماضي، طلبت شركة الأدوية العملاقة ومقرها أحمد أباد إذنًا من الحكومة، قائلة إنها أجرت أكبر تجربة إكلينيكية للقاح في الهند.

بينما تهدف جميع اللقاحات إلى مكافحة فيروس كورونا القاتل، فإن لقاح ZyCoV-D المعتمد حديثًا له ميزاته الخاصة وقد يكون مختلفًا من نواح كثيرة.

إليك كل ما تريد معرفته عن أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم يعتمد على الحمض النووي، وفقا لموقع timesofindia.

لقاح ZyCoV-Dهو لقاح DNA البلازميد

Zydus Cadila's ZyCoV-D هو لقاح "DNA البلازميد" الذي يستخدم نسخة غير مكررة من جزيء DNA يسمى البلازميد، والذي يساعد في تحضير نسخة غير ضارة من بروتين السنبلة الموجود على غشاء فيروس سارس كوف-2 المسبب لكورونا.

تُعرف اللقاحات القائمة على الحمض النووي، المعروفة أيضًا باسم لقاح الجيل الثالث، باستخدام الحمض النووي المعدّل للحث على استجابة مناعية ضد الفيروس.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن هذا "النهج الجديد الجذري" يوفر العديد من المزايا على اللقاحات التقليدية، والتي تشمل "استقرار اللقاح المحسن، وغياب أي عامل معدي، والسهولة النسبية للتصنيع على نطاق واسع".

كيف تقارن لقاحات الحمض النووي مع لقاحات كوفيد الأخرى وما الذي يجعلها مختلفة؟

لقاح كوفيد الخاص بـ Zydus Cadila مختلف تمامًا عن اللقاحات العضلية الأخرى المتوفرة حول العالم، بينما تم تطوير جميع اللقاحات لمحاربة فيروس سارس كوف-2 ، قد يختلف أسلوب الإعطاء وعدد الجرعات، خاصة فيما يتعلق بلقاح ZyCoV-D.

إليك بعض الاختلافات التي يجب ملاحظتها وكيفية مقارنتها مع لقاحات كوفيد الأخرى.

لقاح من 3 جرعات

بالمقارنة مع لقاحات كوفيد الأخرى، فإن ZyCOV-D عبارة عن نظام ثلاثي الجرعات، وفقًا لـ Zydus Cadila ، يجب إعطاء الجرعات الثلاث من ZyCoV-D في اليوم 0 واليوم 28 واليوم 56، وبحسب ما ورد، تعمل الشركة أيضًا على لقاح من جرعتين.

ZyCoV-D هو لقاح خالي من الإبر، كيف يعمل؟

على عكس لقاحات كوفيد الأخرى، فإن لقاح فيروس كورونا Zydus Cadila خالي من الإبر، حيث يتستخدم تقنية "Jet Injector" ، لإدارة الجرعات الثلاث، بدلاً من حقن الدواء عن طريق ثقب الجلد بإبرة، سيستخدم اللقاح ضغطًا مرتفعًا لحقن السائل مباشرة عبر الطبقة العليا من الجلد وفي الأنسجة الأساسية.

في عالم تطوير اللقاحات، فإن اللقاحات الخالية من الإبر ليست اكتشافًا جديدًا إذا جاز القول، إنها تقنية قديمة، ظهرت لأول مرة في عام 1866، تم استخدام طريقة التطعيم هذه أيضًا خلال الستينيات من القرن الماضي لحملات التلقيح ضد الجدري.

بمساعدة اللقاحات الخالية من الإبر، يمكن تجنب الآثار الجانبية مثل الألم في موقع الحقن والتورم والطفح الجلدي ووجع الذراع، وهو أمر شائع جدًا في الحقن العضلي.

فعالية اللقاح

وفقًا للتحليل المؤقت من التجارب السريرية للمرحلة 3، في أكثر من 28 ألف متطوع ، أظهر لقاح كوفيد من Zydus Cadila معدل فعالية بنسبة 66.6 في المائة للحالات المصابة بعد الجرعة الثالثة من اللقاح، لوحظ عدم وجود حالة متوسطة من كوفيد في المستفيدين من اللقاح.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتم الإبلاغ عن مرض خطير أو وفاة لدى الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، ومع ذلك، فإن البيانات من المرحلة الثالثة للمحاكمة لم تتم مراجعتها من قبل الأقران.

هل هو آمن بما يكفي للأطفال؟

ZyCoV-D هو أول لقاح مرشح وجد أنه مؤهل للاستخدام للأطفال فوق سن 12.

متى سيكون متاحا للاستخدام؟

وفقًا للمصنعين، سيتم توفير اللقاح في غضون 45 إلى 60 يومًا بعد الحصول على التفويض.