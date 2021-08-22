قصة حنان سليمان ووالدتها من الصم وضعاف السمع: «كانت عروسة لقطة وبتتريق على شكلي»

القاهرة - سمر حسين - ماما

علاقة حب وصداقة كبيرة قائمة على التناغم جمعت بين الفنانة حنان سليمان ووالدتها، رغم كون الأخيرة من زوي الهمم كونها من أصحاب الصم وضعاف السمع، إلا أنه جمعت بينهما العديد من الذكريات والتفاصيل التي لا زالت تتذكرها الفنانة حتى الآن وتتحدث عنها في اللقاءات والمناسبات المختلفة.

ويتزامن اليوم 22 أغسطس عيد ميلاد الفنانة حنان سليمان، التي شاركت في الكثير من الأعمال وكان لها بصمتها الواضحة بها، فأمتعت الجمهور في مسرحية «الجوكر» مع الفنان محمد صبحي، حيث كانت واحدة من أبناء مالكي المصنع وتبحث عن حقوقها، وأبكت الجميع بدورها في مسلسل «دلع بنات» إذ قامت بدور السيدة الكادحة التي تعاني من القسوة والعنف من زوجها مدمن المخدارات الذي يأخذ أموالها حتى ينفق على ذاته، ما جعلها تضطر لامتهان أكثر من عمل لتوفير مستلزمات أطفالها.

ويقدم «هُن» كواليس وأسرار من حياة الفنانة حنان سليمان وعلاقتها بوالدتها، خلال السطور التالية.

وسيلة التواصل بين حنان سليمان ووالدتها

تحدثت الفنانة حنان سليمان، للمرة الأولى عن كواليس وأسرار في حياتها الأسرية وعلاقتها بوالدتها، خلال استضافتها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، إذ قالت: «والدتي مكنتش بتسمع ولا بتتكلم، كانت وسيلتنا الوحيدة للتواصل هي لغة الإشارة، كانت قاصرة في التعامل، حيث كان هناك بُعد في الحوار قائم على العاطفة والإحساس».

كواليس من علاقة حنان سليمان ووالدتها

«كانت صعبة أوي وقوية، كانت بتفضل تتريق على شكلي»، عبارة ترجمت من خلالها الفنانة حنان سليمان، كواليس علاقتها بوالدتها التي هي من أصحاب الصم وضعاف السمع، وتابعت خلال استضافتها في البرنامج، حديثها عن والدتها: «وسيلة التواصل بينا الوحيدة كانت لغة الإشارة، لقيت نفسي من صغري مسؤلة عنها زي ما تكون بنتي الصغيرة، والدتي كانت حلوة وجميلة أوي، وعروسة لقطة».

حنان سليمان تتغزل في والدتها

وكانت شاركت الفنانة حنان سليمان، صورة لوالدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متغزلة فيها.

وقالت حنان سليمان في حديثها عن والدتها: «بنتي وحبيبتي وأمي وست الحبابيب وحشاني وأنتي معايا في كل نفس بتنفسه».