طريقة عمل الفول بالبسطرمة في خطوات بسيطة داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال وجبة الإفطار، يحرص الكثيرون على تناول أطعمة خفيفة في الصباح الباكر، والتي تعطي شعورا بالطاقة في الوقت ذاته، ويعد الفول واحدًا من بين تلك الوجبات الأساسية التي تلقى إقبالا كبيرا.

ولإعداد الفول العديد من الطرق، التي يأتي من بينها الفول بالبسطرمة، إذ أنه سهل التحضير وله مذاقه الجيد، لذلك يقدم «هن» طريقة عمل الفول بالبسطرمة على طريقة الشيف الشربيني في برنامجه «الشيف» المعروض على شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل فول بالبسطرمة

فول

بسطرمة

زبدة

بصل

طريقة تحضير فول بالبسطرمة

ضعي زبدة في طاسة على النار مع بصل مفروم، ثم أضيفي البسطرمة واستمري في التقليب حتى يحمر البصل.

أضيفي الفول المدمس وقلبيه جيدا، ثم قدميه.

طريقة تحضير فول بالزيت

فول

فلفل حار

بصل

كمون

طماطم

ليمون

كزبرة خضراء

بقدونس

ملح – فلفل

زيت ذرة

طريقة عمل فول بالزيت

ضعي زيت في الطاسة مع الفول المدمس.

قطعي الطماطم مكعبات صغيرة وكذلك البصل واضيفيها للفول.

أضيفي البقدونس والكزبرة الخضراء والفلفل الحار وفص الثوم المفروم واتركيها لتغلي على النار، ثم قدمي الطبق.

طريقة عمل فول بالسجق

فول مدمس

سجق بلدي

بصل

ثوم

كرات وكرفس

طماطم

كمون

ليمون

ملح

فلفل أسود

زيت عباد الشمس

طريقة تحضير فول بالسجق

قطعي البصل مكعبات صغيرة ثم ضعي زيت في طاسة ومعه البصل المقطع.

افرمي الفلفل الحار وضيفيه إلى الطاسة ثم ضيفي السجق إلى الطاسة.

افرمي الكرات والكرفس وضيفيهم إلى الطاسة ثم ضيفي الكمون وملح وفلفل.

افرمي الثوم وضيفيه ثم قطعي الطماطم مكعبات صغيرة وضيفيها إلى الطاسة.

استمري في التقليب حتى تنضج ثم ضيفي الفول المدمس وعصير الليمون.

طريقة تحضير فول باللحم المفروم

مقادير عمل فول باللحم المفروم

فول مدمس

حمص

لحم مفروم

بصل

ثوم

فلفل حار

طماطم

كمون

ليمون

زيت ذرة

بهارات

طريقة عمل فول باللحم المفروم

افرمي البصل والثوم وضعيه فى زيت على النار.

ضعي اللحم المفرومة والكمون على البصل وقلبيه.

اضربي الطماطم وضعيها على اللحمة مع الملح والفلفل والحمص المسلوق والفول.

ضيفي قليل من الماء وقلبي ثم ضعيه في طاجن وضعي بيض على الوجه، ثم يدخل الفرن، ويقدم حين ينضج.