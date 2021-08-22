نيللي كريم في نيويورك.. دبل «هاند ميد» وشهر عسل وقبلهما عملية خطيرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لا يتبعن الفنانات الموضة فقط بل يكن حرصهن الأول على صناعتها والتميز بإدخال الجديد والمختلف لكل ما يرتدونه من ملابس أو إكسسوارات، في حفلات خاصة أو مهرجانات أو أفراحهن، ومن هذا المنطلق كشفت الفنانة نيللي كريم، عن صيحة جديدة في «الدبل» نفذتها في دبل زفافها وزوجها لاعب الإسكواش المعتزل هشام عاشور، من خلال محل في مدينة «نيويورك» الأمريكية، التي ارتبطت في الشهور الأخيرة مع نيللي كريم بالعديد من الأحداث المحزنة والمفرحة.

دبلة نيللي كريم وزوجها

نشرت «نيللي» مجموعة من الفيديوهات والصور عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» عبر حاسبها الرسمي على «انستجرام»، أظهرت خلالها الشكل المميز لدبل زواجها، والتي اتضح أنها مصنوعة «هاند ميد»، ووجهت شكرها للشركة المصنعة الشهيرة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها.

وعبر الحساب الرسمي للشركة مرفق أشكال مختلفة للخواتم والأسوار وغيرها من إكسسوارات اليد الممزة والمعتمدة على الصنع اليدوي، إذ أن لدى المحل خبرة أكثر من 40 عاما من الخبرة في تجارة الألماس والمجوهرات، حسبما يعرفون أنفسهم عبر حصابهم الرسمي على موقع «لينكد إن»، وصاحب العلامة التجارية إلين ميشيل الذي يشير إلى تصميم المجوهرات على يد أمهر صانعي المجوهرات وصانعي النماذج في العالم في ورشة عمل نيويورك الخاصة بعلامته.

متابعي الفنانة نيللي كريم لم تصيبهم دهشة اللجوء في تصميم الدبل المميز لمحل بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ أنها من أكثر الدول التي تتردد عليها وشهدت العديد من أحداث نيللي كريم مؤخرًا، فهي تقضي شهر العسل هذه الأيام في الولايات المتحدة وخاصة في مدينة نيويرك التي سافرت إلهيا بعد نحو أسبوع من حفل زفافها ولاعب الإسكواش السابق هشام عاشور.

وقبل نحو عامين وتحديدًا في ديسمبر 2019، أجرت نيللي كريم عملية جراحية في الولايات المتحدة الامريكية، بعد معاناتها من ورم على أعصاب الوجه من الجانب الأيمن، حيث حذرها الأطباء من خطورة العملية وأن مخاطرها قد تصل للشلل.

زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

وقبل أيام قليلة، احتفلت الفنانة نيللي كريم بزفافها على لاعب الإسكواش المعتزل هشام عاشور، وسط حفل ضخم، بإحدى القرى في مدينة الساحل الشمالي، ضم نخبة كبيرة من مشاهير الفن والإعلام والمجتمع.

وجاء من بين الحضور، عمرو دياب الذي أشعل الحفل بأغنياته المختلفة، أحمد السقا، آسر ياسين وزوجته، كريم فهمي، هشام ماجد، والمخرجة كاملة أبو ذكري، والمخرج عمرو سلامة، والإعلامية منى الشاذلي.

إطلالات نيللي كريم في زفافها

وأطلت الفنانة نيللي كريم خلال زفافها، بإطلالتين مختلفتين، جاءت الأولى بفستان أبيض مجسم أظهر رشاقتها، مع تسريحة شعر انسيابية، فيما جاءت الإطلالة الثانية بفستان أبيض منفوش قصير كشف عن ساقيها.

نيللي كريم وزوجها في شهر العسل

ونشرت «نيللي»، يوم أمس، مجموعة من الصور الجديدة التي جمعتها بزوجها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خلال احتفالهما بشهر العسل في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

من هو زوج نيللي كريم؟

- من مواليد عام 1981، أي يبلغ عمره 39 عاما.

- يصغر زوجته نيللي كريم بثمانية أعوام.

- الشقيق الأكبر للاعب الإسكواش العالمي رامي عاشور.

- يعد هشام عاشور واحد من أشهر وأمهر لاعبي الإسكواش على مستوى العالم.

- صُنف ضمن العشر الأوائل على اللعبة.