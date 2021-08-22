الفنانة نيرمين محسن تعلن ارتداء الحجاب داخل المسجد النبوي: قراري جدي وحاسم (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من داخل المسجد النبوي في المملكة العربية السعودية ومرتدية عباءة سوداء وحجاب فضلًا عن كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وخلال مقطع فيديو أعلنت الفنانة السعودية نيرمين محسن عن ارتداء الحجاب، ما جعلها تتصدر محرك البحث «جوجل» وتحتل التريند.

وقالت الفنانة السعودية نيرمين محسن خلال مقطع الفيديو الذي ظهرت خلاله عبر تطبيق «سناب شات» وجعلها تتصدر التريند:«أحببت في هذه الأيام الجلوس مع نفسي لأنني كنت أريد اتخاذ قرار جدي في حياتي ينفعني في دنياي وآخرتي، وإن شاء الله أن ينفعني الله به في الدارين».

وتابعت نيرمين محسن، خلال مقطع الفيديو التي ظهرت فيه وهي تتحدث عن ارتداء الحجاب: «كنت أود أخذ هذا القرار بعيدا عن كل البشر والناس، ولا يوجد كائن شاركني فيه أبدا، وأمي أول شخص عرف به، لأنني عزمت على هذا الأمر بتوفيق وإلهام ورحمة من رب العالمين، قبل أن أرجع الرياض أود أن أقول من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إني قررت أن أتحجب، وأسأل الله أن يجعله خيرا لي في الدنيا وفي الآخرة، وأسأل الله أن يغفر لنا ما مضى ويتقبل منا كل أعمال حسنة في الماضي والحاضر».

ويقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الفنانة السعودية نيرمين محسن، بعد تصدرها التريند، وفقًَا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

- نيرمين محسن، ممثلة سعودية ولدت في 18 مارس 1993

- ولدت نيرمين لأم من المنطقة الشرقية، وأب من جدة.

- جدتها من أمها من أصول تركية.

- عاشت في سوريا سنوات الدراسة حتى حصلت على شهادة الثانوية العامة.

- درست في جامعة الملك عبد العزيز تخصص لغة عربية.

- اشتهرت عندما شاركت في البرنامج الكوميدي واي فاي عام 2012، ولها العديد من المسلسلات والبرامج.

- بدأت التمثيل عام 2010 من خلال تجسيدها دور نصابة في مسلسل« أبو جانتي» مع سامر المصري.

- أعلنت ارتداء الحجاب من داخل المسجد النبوي، خلال مقطع فيديو ظهرت خلاله عبر تطبيق «سناب شات».

- يبلغ عدد متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» نحو مليون متابع.