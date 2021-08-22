دينا تشارك متابعيها بوصلة رقص طويلة خلال ورشة زوم «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الراقصة دينا، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بمقطع فيديو جديد خلال تقديمها لورشة رقص، عبر تطبيق «زوم».

وظهرت الفنانة والراقصة، خلال مقطع الفيديو وهي بإطلالة بسيطة، مرتدية بنطلون وبدي أسود، دون أكمام، كما اعتمدت على الشعر المنسدل، ذو المظهر الطبيعي دون تصفيفه.

وقدمت الفنانة وصلة رقص، على إحدى أغنيات الفنانة أنغام، مُعلقة: «ورشة على زوم وهفضل نرقص».

وتفاعل معها العديد من المتابعين، ونجوم الفن، وعلى رأسهم الفنانة أنغام، التي أشادت بها.

دينا تثير الجدل بالحجاب

كانت الراقصة، والفنانة الاستعراضية دينا، أثارت الجدل مؤخرًا، عقب ظهورها بحجاب وعباءة فضفاضة باللون الأبيض، ما دفع البعض للاعتقاد بأنها ارتدت الحجاب.

وعلى الفور، فسرت الفنانة سبب ظهورها، مؤكدة أنه ضمن تحضيرها لأحدث شخصياتها بمسلسلها القادم «السيدة زينب».

ونفت الفنانة ما تردد بشأن تجسيدها شخصية السيدة زينب رضى الله عنها، خلال أحداث المسلسل، مؤكدة أن العمل الدرامي، في إطار اجتماعي وليس ديني.

وشرحت الفنانة سبب ظهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة: السيدة زينب مسلسل اجتماعي وليس ديني، وقيامي بتجسيد شخصية السيدة زينب أمرغير صحيح بالمرة».