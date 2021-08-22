في عيد ميلادها.. أحمد حلمي يمازح والدته وينشر صورتها: «يا جميل أنت يا مز»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك النجم أحمد حلمي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» صورة جديدة مع والدته حيث نشر الصورة عبر خاصية «القصة المصورة» وحرص على تهنئتها بعيد ميلادهاا كما فعل عند احتفاله عيد الأم.

وشارك أحمد حلمي والدته الاحتفال بعيد ميلادها بنشر صورة جديدة لها على حسابه باسنتجرام ودون عليها مازحًا: «سنة حلوة يا جميل يا مز انت».

كما ظهر حلمي صحبة ابنته الكبرى «لي لي» وهو يمازحها بإعادة مشاركة سؤال وجهه لها، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام»، عن أكثر سؤال ترغب في عدم سماعه منه.

واعتادت «لي لي» أكبر أبناء الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي التفاعل مع متابعيها عبر حساباتها الشخصية بمواقع السوشيال ميديا ومن خلال خاصية القصص المصورة التي يتيحها تطبيق «إنستجرام» تلقت أسئلة متابعيها وكان من ضمن المشاركين والدها الفنان أحمد حلمي، الذي كتب لها: «إيه السؤال اللي نفسك مسألهولش أبدًا»، وأجابت عليه ابنته: «مروحة الساعة كام يا لولي».

وحرص «حلمي» على مشاركة جمهوره ومتابعيه تفاصيل تفاعله مع نجلته حيث نشر إجابتها على سؤاله وعلق عليها مازحًا: «خلاص مش هسألهولك تاني، لأنك مش هتخرجي من هنا ورايح».

واعتاد الفنان أحمد حلمي على التفاعل مع أسرته التي تربطها بها علاقة قوية خاصة بابنته «لي لي»، إذ اعتاد الثنائي على صناعة محتوى مصور على تطبيق «تيك توك» الشهير وظهرا معًا أكثر من مرة لمشاركة المتابعين من وقت لآخر، بفيديوهات طريفة تجمعهما، كان من بينها فيديو ظهرا خلاله، يرقصان داخل سيارة أمام منزلهما.

وأعلن حلمي مؤخرًا عن دعمه لابنته «لي لي» في مشروعها الخاص الذي أطلقته مؤخرًا والذي يقدم بعض المنتجات المصنوعة يدويًا إذ حضر معها الافتتاح، والتقط معها عدد من الصور، التي شارك عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، معلقا: «فخور بيكي».