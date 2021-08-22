لماذا يجب عليك تناول كوب من الحليب قبل الذهاب إلى النوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نعلم جميعا منذ الطفولة أن الحليب من المشروبات الصحية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، لكن هل تعلم لماذا يجب تناول كوب من الحليب قبل الذهاب إلى النوم مباشرة؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق ما جاء في موقعي" timesofindia" و" brightside".

1. النوم بشكل أفضل:

يحتوي الحليب على التربتوفان والميلاتونين، وهي مركبات معروفة بأنها تجعلك تنام وتعزز نومًا جيدًا ليلاً، كما يعرف الميلاتونين أيضًا بهرمون النوم الذي يساعد في تنظيم إيقاع الجسم اليومي ويساعدك على النوم بشكل أفضل.

أما، التربتوفان هو حمض أميني يلعب دورًا مهمًا في إنتاج مادة السيروتونين ، مما يساهم في تحسين جودة النوم أيضا.

2. تحسين عملية الهضم:

يساهم تناول كوب من الحليب قبل الذهاب إلى النوم مباشرة، إلى تسهيل عملية الهضم، وتحسين صحة الجهاز الهضمي

3. إنقاص الوزن:

الحليب غني بالبروتين والألياف، وهما أهم عنصرين يحتاجهما الجسم، خاصة عند اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن، كما يساهم الحليب أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر لديك تحت السيطرة، مما يعني أنك لن تشعر بالتعب أو الجوع خلال الساعات القليلة القادمة بعد تناوله.

4. الوقاية من الإمساك:

يوصي بتناول كوب من الحليب في الليل للأشخاص الذين يعانون من الإمساك، نظرا لأنه غني بالألياف، لذلك ينصح بشدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الإمساك.

5. هناك جانب نفسي لشرب الحليب قبل النوم.

يمكن أن يساعدك شرب الحليب قبل الذهاب إلى الفراش على الاستغراق في النوم بسهولة نوعاً ما، بخاصة إذا جعلته من الطقوس الليلية التي تساعدك على الاسترخاء، وهناك نظرية أخرى تقول أن الحليب الدافئ يمكن أن يذكّـرك بشرب الحليب كطفل، مما قد يعيد لذهنك ذكريات جميلة ذات تأثير مهدئ.

6. تقوية كتلة العضلات الهزيلة:

يحتوي الحليب على بروتينات مهمة تسمى"الكازين" و"مصل اللبن"، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الكازين وبروتين مصل اللبن في المساء يمكن أن يزيد من تكوين البروتين العضلي بسرعة كبيرة.