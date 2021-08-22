الامارات | «دبي للثقافة» تطلق برنامجها الموسيقي تحت شعار «عام الخمسين»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» تطلق برنامجها الموسيقي تحت شعار «عام الخمسين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن فعاليات برنامجها الموسيقي، الذي تنظّمه هذا العام تحت شعار «عام الخمسين»، استعداداً لاحتفالات الإمارات بعامها الخمسين، الذي تحتفي فيه الدولة بإنجازاتها التي وصلت إلى الفضاء.

ودعت «دبي للثقافة» الراغبين في تنمية شغفهم الموسيقي، من الإماراتيين والمقيمين، إلى الانضمام إلى البرنامج، الذي ينطلق اليوم، ويستمر حتى 29 نوفمبر المقبل، ضمن برنامج دبي للفنون الأدائية، وسيكون البرنامج الموسيقي افتراضياً.

وقالت مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، فاطمة الجلاف: «نقدم هذا العام ضمن برنامجنا الموسيقي مجموعة مكثفة من ورش العمل التي تتناول الآلات الموسيقية التي تضمها الأوركسترا، وكيفية تناغم وانسجام تلك الآلات لتقديم مقطوعات تعبر عن روح دولة الإمارات وثقافتها».

وأضافت «سيُختتم البرنامج بحفل موسيقي يقدمه 50 عازفاً عالمياً، ضمن أوركسترا الشرق، بقيادة المايسترو محمد حمامي، تجسيداً للتناغم والرقي التي تعكسه الإمارات في عامها الخمسين».

وتابعت فاطمة الجلاف: «نهدف من البرنامج إلى توفير منصة ثرية لدعم المواهب المحلية الواعدة في الموسيقى، وتنمية مهاراتهم، وتفعيل الحراك الثقافي في دبي، وتأسيس قاعدة قوية للموسيقى، تعمل على اكتشاف المواهب من الأجيال الجديدة، وتمكينها من الاحتراف، ما يسهم في إغناء القطاع بالمواهب الشابة في مجالات الفنون»، لافتة إلى أن البرنامج يسعى أيضاً إلى «التأسيس لصناعة منتج فني حقيقي، يعكس هوية دولة الإمارات وثقافتها، وكذلك تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة، وحاضنة للمبدعين وملتقى للمواهب، والإسهام في تحقيق استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي».

ويوفر البرنامج الموسيقي باقة من الورش التدريبية التخصصية التفاعلية، تحت إشراف نخبة من الموسيقيين من دولة الإمارات والعالم العربي، ومن أبرز الورش أساسيات العزف على طيف من الآلات الوترية، مثل العود والكمان والفيولا والتشيلو، إضافة إلى شرح الإيقاعات الشرقية.

وأكدت «دبي للثقافة» أنها تلتزم بدعم المواهب من الإماراتيين والمقيمين، والحفاظ عليها، واجتذاب المبدعين في مختلف مجالات الفنون والثقافة، من شتى أنحاء العالم، للدراسة والعيش والعمل في الإمارة؛ متيحةً أمامهم منصة ثرية للنمو والازدهار، في واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة والطموحة في العالم.

• باقة من الورش التخصصية التفاعلية تحت إشراف نخبة من الموسيقيين في البرنامج.

• البرنامج يسهم في إغناء القطاع الفني بالمواهب الشابة في الموسيقى.

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