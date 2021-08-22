الامارات | نجمة «المساءلة»: المسلسل يهدف إلى تبرئة مونيكا لوينسكي

شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة «المساءلة»: المسلسل يهدف إلى تبرئة مونيكا لوينسكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعرض الشهر المقبل مسلسل تلفزيوني يتناول بعمق مساءلة الرئيس الأميركي السابق، بيل كلينتون، وقالت نجمة المسلسل، بيني فيلدشتاين، إنها تأمل في «تبرئة» مونيكا لوينسكي في نظر بعض المشاهدين.

وقال منتجو المسلسل، أول من أمس، قبل العرض الأول في سبتمبر المقبل على شبكة «إف إكس» التابعة لوالت ديزني، إن لوينسكي شاركت بشكل غير عادي في (إمبيتشمنت: أميركان كرايم ستوري) «المساءلة: قصة الجريمة الأميركية».

وأعطت لوينسكي رد فعلها على النصوص، ووافقت على طريقة حوار النجمة فيلدشتاين، التي تجسد دور المتدربة السابقة.

وقالت فيلدشتاين: «إنها ربطتها صداقة مع لوينسكي، التي التقت معها مرة واحدة بشكل شخصي قبل جائحة (كوفيد-19)، وتبادلت معها النصوص ومقاطع مصوّرة».

وقالت فيلدشتاين خلال احتفال في جمعية نقاد التلفزيون: «إنها حنونة بشكل لا يوصف، وقد أوضحت لها تماماً عندما بدأنا في التصوير أنني أعتبر نفسي حارستها الشخصية». وأضافت أنها قالت للوينسكي: «سأكون سندك.. أعرف شعورك».

وبدأت لوينسكي علاقة مع كلينتون عندما كان عمرها 22 عاماً. ونفى كلينتون في البداية وجود مثل هذه العلاقة قبل أن يعتذر عن ذلك. وقام مجلس النواب باتهامه بالحنث باليمين وسحب الثقة منه ولكن مجلس الشيوخ برأه.

وقالت فيلدشتاين: «إنها كانت في ذلك الوقت أصغر من أن يكون لديها انطباعات عما حدث، لكنها سمعت ذكريات سلبية، وكان من المهم جداً بالنسبة لها الكشف عن ذلك وتبرئتها».

وقال المنتجون: «إن لوينسكي أصبحت محل سخرية، وتم انتقاد مظهرها وتصرفاتها، ولكنها لم تستطع التحدث بحرية، بسبب اتفاق نص على منحها حصانة من المحاكمة».

وقالت الكاتبة سارة بورجيس: «إن قصتنا خلقت إلى حد ما مونيكا لوينسكي ثانية، ليست لها أي صلة بالشخص الحقيقي».

• قلت للوينسكي: «سأكون سندك.. أعرف شعورك».

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