الامارات | سريلانكا تحمي الفيلة بإجراءات جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن سريلانكا تحمي الفيلة بإجراءات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سريلانكا، أخيراً، سلسلة إجراءات لحماية الفيلة الأليفة، من بينها حظر قيادة فيل على أي شخص شرب الكحول.

فإلى جانب الفيلة المستخدمة للعمل، كنقل جذوع الأشجار أو السياح، يملك عدد من أثرياء سريلانكا فيلة مدجنة، لكن تكثر الشكاوى مما تتعرض له هذه الحيوانات من سوء معاملة وقسوة. ومن بين الإجراءات الجديدة، إلزامية السماح للفيل بالاستحمام لمدة ساعتين ونصف ساعة على الأقل يومياً.

أما الفيلة المستخدمة في الأعمال الشاقة، فلا يمكن تشغيلها من الآن فصاعداً إلا أربع ساعات في اليوم، في حين أن تلك المخصصة لنقل السياح لن تحمل بعد بحسب الإجراءات الجديدة أكثر من أربعة أشخاص دفعة واحدة، على أن تزوّد بسرج مبطن جيد. ويمنع أن يشرب من يقودون الفيلة الكحول، أو يتعاطوا المخدرات أثناء عملهم مع الحيوان.

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