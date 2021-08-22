الامارات | تطبيق يحمي المرأة من التحرش في المهرجانات

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق يحمي المرأة من التحرش في المهرجانات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت فرنسا تطبيقاً جديداً لحماية النساء من العنف والتحرش الجنسي في المهرجانات.

وأنشئ تطبيق «سافر» من قبل المنظمين في مهرجان «مارساتاك» في مارسيليا، وسيستخدم هناك للمرة الأولى الأسبوع الجاري.

وبالإضافة إلى التطبيق نفسه، الذي يسمح للمستخدمين بإرسال إشارة مساعدة، سيكون هناك فريق في الموقع، موزع على أسس تمكنه من التدخل بسرعة حال الطوارئ.

ووضعت منصة في المهرجان كمساحة آمنة ونقطة اتصال.

وباستخدام التطبيق مجهول الهوية، يمكن للأشخاص الإبلاغ أنهم شاهدوا تحرشاً أو اعتداء جنسياً.

ويمكن لأي شخص يشعر بالضيق أو عدم الارتياح استخدام التطبيق أيضاً.

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