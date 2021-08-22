الامارات | بطل خارق يواجه «كورونا الشرير» في كاليفورنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل خارق يواجه «كورونا الشرير» في كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مركز للتثقيف الصحي بالقرب من لوس أنجلوس الأسلوب الهوليوودي للترويج للقاح المضاد لـ«كوفيد-19»، من خلال مسرحية يدمر فيها بطل خارق شجاع فيروس كورونا القبيح، بمعلومات عن اللقاحات. وقالت مخرجة مسرحية «الكابتن إمباثي ضد كوفيد-19»، فالنتينا سانابريا، إن فكرة المسرحية «نشأت من الحاجة إلى تثقيف الناس حول أهمية اللقاح، خصوصاً الشباب منهم».

في المسرحية، يأسف الأطباء للزيادة الكبيرة في حالات الاستشفاء، خصوصاً من الشباب الذين يترددون في أخذ اللقاح، فيما يعمد فيروس كورونا الشرير، ذو الضحكة الساخرة، إلى نشر الأكاذيب عن تأثيرات اللقاح، لكي يحكم قبضته على السكان. ولكن لحسن الحظ، يظهر الكابتن إمباثي للقضاء على فيروس كورونا، من خلال إقناع شابين بتلقي حقنة الخلاص.

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