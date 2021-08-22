الامارات | أشهر نجوم السينما في مهرجان «كارلوفي فاري»

شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر نجوم السينما في مهرجان «كارلوفي فاري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ في التشيك، أمس، مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي الـ55، بعد إلغائه العام الماضي بسبب جائحة فيروس «كورونا».

ويُعدّ المهرجان أحد أقدم المهرجانات في العالم، حيث ظهر أشهر نجوم السينما والمشاهير على البساط الأحمر أمام فندق «سبا هوتيل ثيرمال». ومن بين ضيوف الشرف لهذا العام الممثل البريطاني مايكل كين، الذي سيتم منحه جائزة «كريستال جلوب» عن مجمل أعماله في حفل الافتتاح.

ويحكي الفيلم الافتتاحي الرسمي «زاتوبك» عن حياة عدّاء المسافات الطويلة التشيكوسلوفاكي إميل زاتوبك، الذي فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية أربع مرات وتوفي عام 2000. وقال الممثل فاتسلاف نيوجيل: «كان عليّ أن أتغير ليس جسدياً فحسب، بل كان عليّ أن أحاول العثور على إميل داخلي».

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