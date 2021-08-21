لايف ستايل

أحمد سعد يحتفل بعقد قرانه بجلسة تصوير رومانسية.. ومتابعون: «بيتطمن على الطحال»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أحمد سعد وعلياء البسيوني

احتفل الفنان أحمد سعد اليوم، بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء البسيوني، في إطار عائلي بعيدًا عن أنظار الإعلام. 

كيف ظهر الثنائي؟

وتألق الثنائي بإطلالات بسيطة وهادئة، حيث ارتدت العروس، سترة واسعة أوف وايت، تميزت بكونها «كت» دون أكمام، مع فتحة v عند الصدر، مع جيب باللون الأبيض، قصيرة.  

واعتمدت العروس على الشعر الليس المنسدل، مع المكياج الترابي، فضلًا عن طاقم بسيط من الألماسات. 

بينما تألق الفنان ببدلة بيضاء، وبنطلون ورابطة عنق باللون الأسود. 

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أول تعليق من أحمد سعد على الزواج 

ونشر الفنان الصور الأولى من عقد القران، ظهر من خلالهما بلقطات رومانسية وهو يضع يديه على أحد جانبي العروس، وهو يعانقها، مدونًا: «الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم كتب الكتاب والحمد لله، ادعولنا ربنا يباركلنا في حياتنا». 

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كيف ظهر أحمد سعد في أول صور لزواجه؟

وتفاعل العديد من المتابعين مع صور الفنان، التي اعتمد فيها على وضع يديه حول خصر علياء، ما دفع البعض للتعليق والسخرية من أوضاع التصوير، معلقين: «بيتطمن على الطحال»، «الطحال الناحية التانية»، و«خافي على طحالك» في إشارة لاتهام زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب له بالاعتداء عليها حتى فقدت الطحال. 

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من هي علياء بسيوني؟

- عارضة أزياء وتمتلك «براند» خاص بها.

- تعمل في مجال الأزياء بين مصر والعاصمة الفرنسية باريس.

- تمتلك معرض أزياء في أحد أحياء القاهرة الكبرى.

- من مواليد برج الأسد.

- تشارك متابعيها بأدق لحظاتها وهي تتناول الوجبات المفضلة لها. 

- تشارك متابعيها بأدق لحظاتها خلال تواجدها على شواطئ البحار. 

- تعد الزوجة الرابعة للفنان أحمد سعد، حيث كان متزوجًا في المرة الأولى من سيدة خارج الوسط الفني، ثم من الفنانة ريم البارودي، ثم الفنانة سمية الخشاب. 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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